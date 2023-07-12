Организм будет в наилучшем состоянии. Диетолог назвала единственный полезный шоколад

Какой шоколад самый полезный

Шоколад с 85% и высшим содержанием какао-бобов является самым полезным.

"Его не зря называют горьким. Я бы еще добавила - глевкий и на любителя. Если поискать не заангажированную информацию даже в научных источниках, то ее не так много, потому что большинство научных исследований все же были проведены при поддержке шоколадных гигантов, поэтому в выводах там все лишь хорошее и супер полезное", - написала эксперт.

В чем польза 85% шоколада

Шоколад, в котором меньше содержание какао-бобов, не является полезным, там много сахара и жиров.

В горьком шоколаде на первом месте - содержание полифенолов-антиоксидантов (тех молекул, которые делают шоколад коричневым). Эти полифенолы обезвреживают избыточное количество свободных радикалов, повреждающих клетки и содержимое клеток. Таким образом, организм остается в лучшем функциональном состоянии, лучше работают все его системы и органы, он менее подвержен сбоям и нарушениям.

Полифенолы выполняют роль пребиотиков, то есть питают полезные бактерии, живущие в нашем кишечнике. А это значит, что лучше переваривается и усваивается пища, больше синтезируется витаминов, лучше работает мозг, сосуды, меньший риск онкозаболеваний, в первую очередь рака кишечника.

Они усиливают рост нейронов и кровеносных сосудов, улучшая память. Положительные эффекты сопровождаются увеличением церебрального кровотока или оксигенации церебральной крови. После постоянного приема флаванолов какао молодыми людьми были обнаружены лучшие когнитивные способности.

Когда от шоколада поправляются

Если вы мало двигаетесь, имеете склонность к набору лишнего веса и любите ежедневно полакомиться сладким шоколадом с наполнителями (изюм, нуга, "йогурт", печенье, вафли, орехи и тд) - если это не один квадратик, есть много шансов набрать лишний вес.

Сюда же можно отнести молочный и белый (в белом вообще нет какао бобов, только масло какао и то не всегда, если речь идет о шоколадной плитке).