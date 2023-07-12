Організм буде у найкращому стані. Дієтолог назвала єдиний корисний шоколад

Який шоколад найкорисніший

Шоколад з 85% та вищим вмістом какао-бобів є найкориснішим.

"Його не дарма називають гірким. Я б ще додала - глевкий і на любителя. Якщо пошукати не заангажовану інформацію навіть у наукових джерелах, то її не так багато, тому що більшість наукових досліджень все ж таки були проведені за підтримки шоколадних гігантів, тому у висновках там все лише хороше та супер корисне", - написала експерт.

У чому користь 85% шоколаду

Шоколад, в якому менший вміст какао-бобів, не є корисним, там багато цукру та жирів.

У гіркому шоколаді першому місці - вміст поліфенолів-антиоксидантів (тих молекул, які роблять шоколад коричневим). Ці поліфеноли знешкоджують надмірну кількість вільних радикалів, що ушкоджують клітини та вміст клітин. Таким чином, організм залишається в кращому функціональному стані, краще працюють всі його системи та органи, він менш схильний до збоїв і порушень.

Поліфеноли виконують роль пребіотиків, тобто живлять корисні бактерії, які живуть у нашому кишечнику. А це означає, що краще перетравлюється та засвоюється їжа, більше синтезується вітамінів, краще працює мозок, судини, менший ризик онкозахворювань, насамперед раку кишечника.

Вони посилюють зростання нейронів та кровоносних судин, покращуючи пам'ять. Позитивні ефекти супроводжуються збільшенням церебрального кровотоку чи оксигенації церебральної крові. Після постійного прийому флаванолів какао молодими людьми, було виявлено найкращі когнітивні здібності.

Коли від шоколаду видужують

Якщо ви мало рухаєтеся, маєте схильність до набору зайвої ваги і любите щодня поласувати солодким шоколадом з наповнювачами (родзинки, нуга, "йогурт", печиво, вафлі, горіхи тощо) - якщо це не один квадратик, є багато шансів набрати зайву вагу.

Сюди ж можна віднести молочний та білий (у білому взагалі немає какао-бобів, тільки масло какао і те не завжди, якщо йдеться про шоколадну плитку).