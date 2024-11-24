Аренда квартир на Airbnb или проживание в хостелах и гостиницах: что выгоднее в Европе

Отели: комфорт и обслуживание

Отели обеспечивают стандартный набор услуг, таких как завтраки, ежедневная уборка и рецепция.

К примеру, в Риме отель среднего уровня в центре города обойдется в 120-150 евро за ночь, включая завтрак. В Праге можно найти качественный трехзвездочный отель за 60-80 евро, что является более доступным вариантом.

Большинство гостиниц предлагают гибкие условия отмены бронирования, что важно для путешественников с нестабильными планами. Отели подходят для деловых поездок или коротких посещений, когда важен комфорт и безопасность.

Отели подходят для деловых поездок или коротких посещений, когда важен комфорт и безопасность (фото: Freepik.com)

Аренда на Airbnb: гибкость и удобство

Airbnb позволяет найти жилье в любой точке Европы.

Например, в Париже можно арендовать уютную квартиру в центре за 70-100 евро в сутки, что дешевле гостиницы такого же уровня. Апартаменты на Airbnb часто оснащены кухней, что позволяет готовить еду самостоятельно, уменьшая издержки.

В Барселоне средняя цена аренды жилья на Airbnb составляет 60-80 евро в сутки, и это включает в себя все удобства, необходимые для комфортного проживания. Однако следует помнить о дополнительных сборах за уборку и комиссии сервиса, которые могут увеличить общую стоимость.

Если вы планируете долгое путешествие с семьей или друзьями, Airbnb становится более экономичным выбором.

Хостелы: бюджетный выбор

Хостелы особенно популярны среди студентов и соло-путешественников, благодаря доступной цене. В Берлине кровать в общем номере хостела стоит около 15-20 евро, что значительно дешевле аренды квартиры или гостиницы.

В Праге можно найти хостелы за 10-15 евро, которые предлагают чистоту, Wi-Fi и даже общие кухни. Некоторые современные хостелы имеют отдельные номера для пар или семей, что придает удобства.

Следует учитывать, что в популярных хостелах бывает шумно, а конфиденциальность минимальна (фото: Freepik.com)

Что влияет на выбор?

Ваш выбор зависит от продолжительности поездки, состава группы и приоритетов.

Например, Airbnb выгоднее для семей, которые ценят приватность и возможность готовить еду, особенно во время длительных поездок. Для соло-путешественников хостелы станут идеальным вариантом благодаря возможности общения с другими туристами.

Также имеет значение локация: в центре городов отели часто предлагают самое удобное расположение, тогда как на Airbnb можно найти варианты в окрестностях за меньшую цену. Если ваша цель - путешествие в несколько городов за короткое время, выбор хостелов или гостиниц сэкономит ваше время на поиск жилья.

Советы по экономии

Чтобы найти самый выгодный вариант, сравнивайте цены на платформах Airbnb, Booking.com и Hostelworld. Например, в Париже бронирование за несколько месяцев позволяет сэкономить до 30% на аренде апартаментов.

Для групповых поездок выбирайте квартиры, которые могут вместить несколько человек, распределив расходы. Во многих европейских хостелах есть бонусы, такие как бесплатные завтраки или экскурсии.

В случае короткого пребывания выбирайте отели с акциями на сайтах, например по программе лояльности Booking.