Орангутанги: действительно ли они интроверты?

Интровертность орангутанов

В мире человекообразных обезьян орангутанов можно назвать изгоями. Из четырех видов обезьян орангутанги - единственные обитающие в Азии, гориллы, шимпанзе и бонобо - все они родом из Африки.

И в отличие от своих преимущественно наземных родственников, орангутаны проводят почти всю свою жизнь на деревьях. Их длинные, мощные руки, которые могут достигать 2 метров в длину, идеально подходят для того, чтобы перепрыгивать с ветки на ветку, а их ступни больше похожи на руки с точки зрения ловкости и силы хватания.

Эти древесные адаптации делают орангутанов примерно такими же неловкими на земле, как и грациозными на деревьях. Для них ходьба по земле тропических и субтропических лесов - медленная и обременительная задача. Поскольку все необходимое им есть на верхушках деревьев, орангутаны, как правило, остаются наверху. Они строят спальные гнезда из листьев и веток, а обедают корой, листьями, цветами и более 300 видами фруктов, которые собирают, перепрыгивая с дерева на дерево.

Кроме физических и географических отличий, многие орангутаны значительно менее общительны, чем их африканские родственники. В то время как шимпанзе хорошо известны своими сложными социальными взаимодействиями, орангутаны, как правило, держатся собственными силами, зарабатывая репутацию одиночек или интровертов.

Однако новые исследования показывают, что эти обезьяны могут быть не такими антисоциальными, как казалось на первый взгляд.

Общество орангутангов

Хотя орангутаны, по общему мнению, менее общительны, чем другие группы обезьян, этот факт сам по себе не делает их автоматически интровертами. Фактически, матери орангутанов заботятся о своих детенышах, пока им не исполнится 7 или 8 лет - одни из самых продолжительных отношений между ребенком и матерью среди животных в мире.

И хотя взрослые орангутаны в основном живут поодиночке или в очень маленьких группах, они могут быть вынуждены вести такой одинокий образ жизни из-за высокой потребности в калориях и ограниченных ресурсах. Орангутаны имеют рост от 1,25 до 1,5 метров и весят от 30 до 50 килограммов для самок и от 50 до 90 килограммов для самцов.

Излишне говорить, что поддержание такого телосложения на растительной пище требует работы, особенно когда еды не так много. Отсутствие нормального распределения продовольствия ограничивает общины орангутанов в количестве.

Многие ученые это признают, говоря, что вернее было бы называть орангутанов поодинокими, но социальными, а не полуодиночными. Это может показаться просто семантикой, но есть разница. Термин "полуодиночный" означает, что они сами выбирают такой образ жизни, тогда как "единичные, но социальные" означает, что они были бы более социальными, если бы не определенные обстоятельства.

Чтобы еще раз проверить это, исследователи наблюдали, как орангутанги используют инструменты и сигналы - свидетельство усвоенного поведения, нуждающегося в тесном социальном взаимодействии. Сигналы различались в разных популяциях, что свидетельствует о том, что знания передавались культурно, а не просто приобретались индивидуально или врожденно.

Доктор Карел ван Шайк, голландский приматолог, обнаружил группу орангутанов в болотистом лесу на севере Суматры, которые были такими же общительными, как шимпанзе. Оказывается, когда орангутаны живут в месте, где им не нужно конкурировать за еду, они общаются большими группами и делятся продовольствием друг с другом. На этом болоте была самая высокая плотность орангутанов, когда-либо зарегистрированная.

Возможно, орангутаны не совсем такие интроверты, которыми их подавали в начальных отчетах. Достаточно лишь устроить им хорошую вечеринку, и они будут в восторге.