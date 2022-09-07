Знову нежить? Комаровський розповів, як дитині правильно сякатися

Нежить доставляє великий дискомфорт в першу чергу самій дитині, бо вона не може нормально дихати і грати. Навчивши дитину сякатися, ви істотно полегшите їй життя.

Як це зробити, розповів заслужений педіатр Євген Комаровський на одному зі своїх відео.

Як навчити дитину сякатися

За словами доктора, потрібно відрепетирувати процес сякання ще до хвороби, тоді під час нежиті - дитина буде знати, що робити.

"Давайте разом з татом і мамою дути в воду. Наберіть тазик води і покажіть дитині, як можна дути носом і пускати бульбашки", - радить Комаровський.

Медик вважає, що в ігровій формі легше навчитися робити будь-що.

Також запропонуйте дитині позмагатися і показати, хто сильніше вміє дути ротом, а потім носом.

"Діти хочуть з вами грати, вони втомилися від смартфона, спробуйте", - зазначив доктор.

Пам'ятайте, що, якщо дитина сякається і їй від цього не легше - вона не буде хотіти цього робити.

Комаровський нагадав, що на початку в ніс потрібно закапати сольовий розчин, а потім вже його прочищувати.