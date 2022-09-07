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Опять сопли? Комаровский рассказал, как ребенку правильно сморкаться

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 08:43
Опять сопли? Комаровский рассказал, как ребенку правильно сморкаться Фото: Комаровский рассказал, как действовать при насморке у ребенка (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Насморк доставляет большой дискомфорт в первую очередь самому ребенку, так как он не может нормально дышать и играть. Научив ребенка сморкаться, вы существенно облегчите ему жизнь.

Как это сделать, рассказал заслуженный педиатр Евгений Комаровский на одном из своих видео.

Как научить ребенка сморкаться

По словам доктора, нужно отрепетировать процесс высмаркивания еще до болезни, тогда во время насморка - ребенок будет знать, что делать.

"Давайте вместе с папой и мамой дуть в воду. Наберите тазик воды и покажите ребенку, как можно дуть носом и пускать пузыри", - советует Комаровский.

Медик считает, что в игровой форме легче научиться чему-либо.

Также предложите ребенку посоревноваться и показать, кто сильнее умеет дуть ртом, а потом носом.

"Дети хотят с вами играть, они устали от смартфона, попробуйте", - отметил доктор.

Помните, что, если ребенок сморкается и ему от этого не легче - он не будет хотеть этого делать.

Комаровский напомнил, что в начале в нос нужно закапать солевой раствор, а потом уже его высмаркивать.

Как мы ранее писали, Комаровский разнес популярный метод лечения простуды.

Ранее Комаровский пояснил, как не купить "шарлатанские" лекарства.

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Доктор Комаровский
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