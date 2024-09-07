"Опт" и "розніца". Как сказать правильно и не использовать русизмы

Довольно часто мы слышим: "Оптом дешеше", но такая фраза неправильна. И таких терминов в украинском языке нет. Это русизмы, глубоко укоренившиеся в разговорную лексику украинцев.

Запомните, какое будет правильно

Опт - гурт

В розніцу - вроздріб или уроздріб

Оптова торгівля - гуртова торгівля

Оптовий ринок - гуртовий ринок

Оптовий магазин - гуртівня, гуртова крамниця

Чтобы лучше запомнить украинские аналоги, посмотрите на несколько примеров, где эти слова употребляются в разных предложениях.

"Зерно й хліб Магазаник продавав обережно і вроздріб, то спасаючись від сто двадцять сьомої статті за спекуляцію, то потерпаючи, що продешевить" (М. Стельмах).

"Він думав про гуртову торгівлю сіллю" (Іван Франко)

"Гуртівня городництва та садівництва створена для потреб спеціалізованих сільськогосподарських магазинів, професійних аграріїв, фермерських та тепличних господарств (з реклами)

А что в словарях?

Оптом - торговля большими партиями, в больших количествах, все вместе, гуртом, противоположное вроздріб.

"Поквапом пройшовшись поміж куренями, Гаркуша оптом закупив кілька валок" (Олесь Гончар).

"Юзефович завше лаяв інородців, але на роздріб, а йому дуже хотілося лаяти їх оптом" (Володимир Самійленко).

Использование слова "опт" не запрещено, но правильно на украинском будет - гуртом.