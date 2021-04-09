RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Випив чарочку горілки з перцем: спливли фото поїздки принца Філіпа в Київ

Автор: Світлана Мащенко

Принц Філіп помер 9 квітня напередодні свого сотого ювілею. Чоловік Єлизавети II прожив дуже насичене життя, був різким на слівце і грубуватим, а в 1973-му він пив горілку з перцем в столиці України.

Недавно спливли архівні фото того самого дня, коли герцог Единбурзький відвідав українську столицю, пишуть Факти.

Аж 48 років тому чоловік королеви Великобританії разом з єдиною донькою принцесою Анною приїхав у Київ. Тоді королівській персоні було 23 роки і вона любила кататися верхи.

У вересні 1973-го столиця приймала чемпіонат Європи з кінного спорту, а дочка британської королеви - пристрасна любителька коней і досвідчена наїзниця. Батько приїхав, щоб підтримати дочку в її спортивних починаннях.

Повідомляється, що враження від поїздки у Його Високості були хорошими. Знайомився він з Києвом досить своєрідно: сідав на приватний літак і цілу годину літав над містом.

Фото: Принц Філіп у Києві, ліворуч на фото (facebook.com/chlek.khina)

"Добре вивчивши з висоти планування міста, герцог зазначив, що столицю радянської України поділяє на дві частини прекрасна річка, а пляжі в центрі мегаполісу - це саме по собі диво!" (Із спогадів колишнього голови Київського міськвиконкому Володимира Гусєва).

Принц зацінив тоді наші національні страви - борщ з пампушками і котлети по-київськи.

"В перерві між змаганнями ми обідали в ресторані "Прага" на ВДНГ. Принцу Філіпу сподобалися український борщ з пампушками і котлети по-київськи. За обідом він символічно випивав чарочку горілки з перцем", жартівливо примовляючи: "найкращі келихи - довгі. Найкращі тости короткі", - розповідав Гусєв.

Фото: Володимир Гусєв показує принцу Філіпу Київ (fakty.ua)

Герцога поселили в резиденції по вулиці Рози Люксембург (в наш час - Липська), навпроти готелю "Київ". А його дочка Анна разом з членами англійської команди зупинилися в готелі "Москва" (тепер - "Україна").

До речі, тоді дочка Єлизавети II впала з коня під час свого візиту в Київ.

Нагадаємо, що принца Філіпа не стало вранці 9 квітня. Він помер вдома, у Віндзорському замку після того, як виписався з лікарні 16 березня.

Раніше ми писали, що чоловік королеви був гострим на слово і часто не соромився у виразах. З'явилися найяскравіші цитати герцога Единбурзького.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України принц Филипп
Читайте також
У шлюбі - 73 роки: історія кохання Єлизавети II і принца Філіпа в знакових фото
У Британії оголосили національний траур за принцем Філіпом
Прогноз погоди