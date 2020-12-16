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Повторне зараження коронавірусом: у МОЗ розповіли, кому побоюватися

Середа 16 грудня 2020 08:10
Повторне зараження коронавірусом: у МОЗ розповіли, кому побоюватися
Кому небезпечне повторне зараження коронавірусом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірусом повторно ризикують заразитися ті, хто перехворів у перший раз в легкій формі. Причина цього - недостатня кількість антитіл, які виробилися під час хвороби. І хоча це питання ще не до кінця вивчене, вчені все частіше роблять такі висновки.

Так, у Центрі громадського здоров'я (ЦОЗ) Міністерства охорони здоров'я України розповіли, чому відбувається повторне інфікування і як цього уникнути.

Після перенесеного коронавірусу в організмі виробляються антитіла, специфічні для даного вірусу. Але їх рівні різні: у тих, хто хворів у важкій формі - їх більше, а у тих, хто переніс в легкій, відповідно - менше.

"Імовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі", - йдеться в повідомленні.

В Україні також трапляються випадки повторного інфікування. Поки що їх відсоток невисокий - 0,25% від початку пандемії. Але тут не можна виключати, що хворі повторно заражалися вірусом, що мутував. Однак на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

"Повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2 161 людини. З них 12% - 250 осіб - медичні працівники", - розповідають в МОЗ.

Поки що немає науково доведених доказів, скільки триває імунітет від коронавірусу, тому лікарі рекомендують дотримуватися тих же заходів безпеки, навіть якщо ви вже хворіли:

  • ретельно мити руки або користуватися антисептиком,
  • не торкатися обличчя,
  • дотримуватися фізичної дистанції,
  • носити маску в громадських місцях,
  • кашляти або чхати в ліктьовий згин або серветку,
  • при появі перших ознак хвороби слід звернутися до лікаря

Раніше про випадки повторного зараження коронавірусом в Україні розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також український інфекціоніст розповіла, як визначити, що ви вже перехворіли на коронавірус.

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