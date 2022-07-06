Опіати і алкоголь: Панеттьєр назвала причину розставання з Кличком

Про залежність від алкоголю і наркотиків

За словами Гейден, саме її пристрасть до всілякої гидоти й стала основною причиною розставання з українським боксером Володимиром Кличком.

Річ у тім, що ще у юному віці актриса почала вживати "пігулки щастя". Вперше хтось із команди актриси запропонував їй "колеса", коли дівчині було всього 15 років…

"Вони (таблетки - ред.) мали підбадьорити мене під час кастингу… Тоді я поняття не мала, що це переросте у справжню залежність", - говорить Панеттьєр.

Гейден Панеттьєр (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Вона почала вживати алкоголь і іноді приймала опіоїди, але тим часом її кар'єра процвітала.

"Завдяки ним я була безтурботною під час зйомок, вони допомагали на майданчику. Але поза ним все виходило з-під контролю. І коли я подорослішала, наркотики та алкоголь стали тим, без чого я майже не могла жити", - зізнається акторка.

Дійшло навіть до того, що у неї почались серйозні проблеми з печінкою. А одного разу Гейден госпіталізували через жовтяницю - дисфункцію виділення пігментів жовчі.

"Лікарі сказали мені, що моя печінка відмовить і мені кінець…" - згадує зірка серіалу "Нешвілл".

Гейден Панеттьєр у 2009 році (фото: wikipedia.org)

Про розтавання з Володимиром Кличком

У 2014 році у Гейден і Володимира народилася донечка Кая Євдокія. І у голлівудської акторки почалася післяродова депресія…

І хоча Панеттьєр намагалася позбутися від депресії усіма можливими "легальними" способами, але все ще відчувала, що їй важко. І знову "підсіла на стакан", щоб "хоч якось пережити день".

"У мене ніколи не було відчуття, що я хочу завдати шкоди своїй дитині, але я не хотіла проводити з нею час", - каже актриса, але додає: під час вагітності вона не вживала алкоголь.

Через те, що актриса крадькома випивала, її стосунки з Кличком, з яким вона почала зустрічатися в 2009 році, почали руйнуватися.

"Він не хотів бути поруч зі мною… І я не хотіла бути поруч. Але опіати і алкоголь допомагали мені відчувати себе щасливою хоч на мить. Мене трясло, коли я прокидалася, і я могла працювати, лише потягуючи алкоголь… Я була у циклі самознищення", - пригадує жінка.

Зрештою у 2018 році Гейден і Володимир розішлися. При цьому актриса прийняла рішення відправити Каю жити до батька у Київ.

"Це було найважче, що мені коли-небудь доводилося робити. Але я хотіла бути для неї хорошою мамою - і іноді це означає відпустити", - сказала вона.

Гейден Панеттьєр (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Зауважимо, що протягом останнього року Панеттьєр проходила курс стаціонарного лікування від залежності, щоб повернутися на знімальний майданчик заради участі у нових частинах фільму "Крик".

Реабілітація була непростою, але жінка "не шкодує".

"Я вдячна долі, що знову стала частиною цього світу. Я відчуваю себе неймовірно піднесеною. І я відчуваю, що у мене є другий шанс", - резюмувала вона.

Гейден Панеттьєр на обкладинці журналу PEOPLE (фото: instagram.com/lizvaccariello)

Додамо, що Панеттьєр у березні заснувала благодійний фонд Hoplon International, що збирає кошти на допомогу українцям, які постраждали внаслідок загарбницької війни, розв'язаної Росією.