Операция во время обстреле и без света: во Львове в экстремальных условиях спасали ребенку жизнь

Что известно о болезни девочки

Однолетняя Злата борется с агрессивной формой рака мозга.

За месяц до операции рак впервые проявил себя повышенной температурой и рвотой. В считанные дни годовалая девочка из Житомира перестала сидеть и ходить. В конце концов ребенок мог только лежать, запрокинув голову назад. Девочку мучила невыносимая боль.

Врачи обнаружили объемную опухоль, прижимающую ствол мозга к кости головного. Это именно тот участок, который контролирует жизненно важные функции. Вот почему у Златы начались проблемы с проглатыванием и дыханием.

К тому времени циркуляция жидкости в мозге поддерживалась только благодаря специальной шунтирующей системе. Спасти ребенка могла только операция одного из самых высоких уровней сложности.

Опухоль находилась в опасном месте. Во время операции могла произойти сильная кровопотеря в области вмешательства. Несмотря на риски, операция продолжалась без осложнений.

Врачи провели операцию однолетней Злате (facebook.com/1tmolviv)

Взрывы во время операции

Когда нейрохирурги перешли к завершающему этапу, во Львове раздались взрывы. Тогда свет в операционной сразу исчез.

Через несколько секунд специалисты включили генераторы, и врачи продолжили работу.

Впоследствии выяснится, что у Златы - один из самых распространенных внутричерепных видов опухолей - эпендимома. Это агрессивное раковое заболевание, быстро прогрессирующее и распространяющееся на близлежащие структуры мозга.

Врачи провели операцию однолетней Злате (facebook.com/1tmolviv)

В целом опухоль у девочки достигла размера трех сантиметров. К счастью, ее успешно удалили.

После операции девочку больше не мучает ужасная боль, она уже сидит и с помощью мамы может стоять.

Впереди у нее следующий этап борьбы за жизнь - курсы химиотерапии.

Врачи, которые провели сложную операцию однолетней Злате (facebook.com/1tmolviv)