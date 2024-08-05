Операция будет не нужна. Три продукта, которые нужно есть от воспаления суставов

Что нужно знать о воспалениях

Хотя воспаление является нормальной реакцией на болезнь или травму, этот хронический процесс может быть вреден. Он может повредить здоровые ткани, и это связано с диабетом, болезнями сердца и раком, среди других серьезных заболеваний.

Врач сообщил, что уменьшение воспаления потенциально может означать, что операция будет не нужна.

Какие 3 продукты нужно есть для уменьшения воспаления

Черника

Этот суперпродукт содержит больше антиоксидантов, чем другие фрукты и овощи. Старайтесь употреблять горстку ягод каждый день. Этот антиоксидантный продукт прекрасно влияет на здоровье сердца, а высокое содержание клетчатки в чернике способствует пищеварению. Последние исследования также показывают, что дикая черника может ускорить сжигание жира во время тренировок.

Грецкие орехи

Чтобы получить омега-3 жирные кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами, врач Паппас съедает горсть грецких орехов во время обеда. Исследователи из Национального института старения обнаружили, что употребление грецких орехов полезно для тела и ума и улучшает память у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Кстати, исследования связывают потребление грецких орехов с улучшением качества спермы.

Черный шоколад

"Я ем три небольших кусочка 70% темного шоколада вечером после ужина для противовоспалительного действия флаванолов, а также для сытости", - сказал хирург.

Кроме того, доказано, что несколько кусочков высококачественного темного шоколада приводят к расслабленному и более спокойному сну.

Продукт способствует выработке серотонина, гормона счастья, который также может заставить людей чувствовать себя счастливее. Однако любители черного шоколада должны знать новые исследования, которые показали, что некоторые из этих плиток содержат опасные уровни свинца и кадмия.