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OpenAI "убила" Google. Поисковик ChatGPT Search теперь доступен всем: детали обновления

Теперь любой желающий может использовать поисковик ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В октябре OpenAI запустила собственный поисковик, интегрированный в ChatGPT. Изначально эта функция была доступна только подписчикам ChatGPT Plus, но теперь OpenAI делает ChatGPT Search доступным для всех, включая пользователей бесплатной версии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали обновления 

OpenAI объявила эту новость в рамках трансляции "12 дней Shipmas", а также представила "оптимизированную" версию функции для мобильных устройств и возможность поиска в режиме продвинутого голосового управления. 

Поисковая система ChatGPT изначально была запущена для платных подписчиков в октябре. Теперь она станет доступна и в бесплатной версии, хотя для использования потребуется учетная запись и авторизация. 

Одно из улучшений в мобильной версии делает ChatGPT более похожим на традиционный поисковик. Например, при поиске определенного места, такого как рестораны или местные достопримечательности, ChatGPT отображает список результатов с изображениями, рейтингами и часами работы. Нажав на место, можно получить больше информации, а также просмотреть карту с маршрутом прямо в приложении. 

Другая новая функция ускоряет поиск определенных сайтов, таких как "сайты для бронирования отелей". Вместо мгновенного формирования ответа, ChatGPT сначала показывает ссылки на релевантные веб-сайты, а затем предоставляет подробную информацию по каждому варианту.  

Кроме того, в режиме Advanced Voice Mode (доступном только для платных пользователей) ChatGPT может автоматически предоставлять актуальную информацию из интернета. 

Ранее в ходе трансляций OpenAI также анонсировала запуск текстово-визуальной модели Sora и представила подписку ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц. 

Поисковик ChatGPT стал бесплатным (фото: 9to5mac)

У нас также есть материал о том, что известно о чат-боте Grok AI от Илона Маска, и чем он отличается от ChatGPT.

А еще мы писали обо всем, что известно о поисковике-конкуренте Google ChatGPT Search.

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