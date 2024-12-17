OpenAI "убила" Google. Поисковик ChatGPT Search теперь доступен всем: детали обновления

Детали обновления

OpenAI объявила эту новость в рамках трансляции "12 дней Shipmas", а также представила "оптимизированную" версию функции для мобильных устройств и возможность поиска в режиме продвинутого голосового управления.

Поисковая система ChatGPT изначально была запущена для платных подписчиков в октябре. Теперь она станет доступна и в бесплатной версии, хотя для использования потребуется учетная запись и авторизация.

Одно из улучшений в мобильной версии делает ChatGPT более похожим на традиционный поисковик. Например, при поиске определенного места, такого как рестораны или местные достопримечательности, ChatGPT отображает список результатов с изображениями, рейтингами и часами работы. Нажав на место, можно получить больше информации, а также просмотреть карту с маршрутом прямо в приложении.

Другая новая функция ускоряет поиск определенных сайтов, таких как "сайты для бронирования отелей". Вместо мгновенного формирования ответа, ChatGPT сначала показывает ссылки на релевантные веб-сайты, а затем предоставляет подробную информацию по каждому варианту.

Кроме того, в режиме Advanced Voice Mode (доступном только для платных пользователей) ChatGPT может автоматически предоставлять актуальную информацию из интернета.

Ранее в ходе трансляций OpenAI также анонсировала запуск текстово-визуальной модели Sora и представила подписку ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц.

Поисковик ChatGPT стал бесплатным (фото: 9to5mac)