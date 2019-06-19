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Небезпечні розваги: на яких пляжах Одеси дозволено купатися

STYLERЖиття    19.06.2019 - 08:07
Небезпечні розваги: на яких пляжах Одеси дозволено купатися
Пляжі в Одесі - де дозволено купатися (фото: РБК-Україна)

Більшість пляжів Одеси забруднені поверхневими водами

Пляжі в Одесі не відповідають санітарно-хімічними нормам проб води, через що купання на них перетворюється в небезпечну розвагу. І тільки деякі з них не несуть загрози. Про це 18 червня повідомила прес-служба Одеської міської ради.

Відомо, що 10 червня Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України взяв проби води на пляжах, де масово відпочивають люди. Як виявилося, лише на двох пляжах вода відповідає нормі - це пляжі "Отрада" і "Дельфін".

А на пляжах 10-й, 13-й і 16-ї станцій Великого Фонтану, а також КП "Гідропарк "Лузанівка" вода не відповідає вимогам згідно санітарно-мікробіологічних показників.

Небезпечні розваги: на яких пляжах Одеси дозволено купатися

Пляжі в Одесі - де дозволено купатися (фото: РБК-Україна)

В лабораторії пояснили, такі нерайдужні показники пов'язані з дощами, що пройшли 8-9 червня. Через опади велика кількість поверхневих вод потрапило до акваторії пляжів міста.

Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області не рекомендує купання на перерахованих вище пляжах для профілактики захворювань, які передаються через воду.

Нагадаємо, "зелене" море біля берегів Одеси знову стало прозорим. Знімки з супутника показали, що мікроскопічні водорості майже повністю припинили своє "цвітіння".

До речі, в Крим прийшла нова біда - повне запустіння на пляжах і мертві дельфіни, які розлякують залишки туристів.

Раніше ми публікували знімки, на яких видно наслідки захоплення Криму Росією. Окупанти перетворили Крим на помийну яму.

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