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Опасные развлечения: на каких пляжах Одессы разрешено купаться

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 08:07
Опасные развлечения: на каких пляжах Одессы разрешено купаться
Пляжи в Одессе - где разрешено купаться (фото: РБК-Украина)

Большинство пляжей Одессы загрязнены поверхностными водами

Пляжи в Одессе не соответствуют санитарно-химическим нормам проб воды, из-за чего купание на них превращается в опасное развлечение. И только некоторые из них не несут угрозу. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Известно, что 10 июня Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины взял пробы воды на пляжах, где массово отдыхают люди. Как оказалось, лишь на двух пляжах вода соответствует норме - это пляжи "Отрада" и "Дельфин".

А на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также КП "Гидропарк "Лузановка" вода не соответствует требованиям согласно санитарно-микробиологических показателей.

Опасные развлечения: на каких пляжах Одессы разрешено купаться

Пляжи в Одессе - где разрешено купаться (фото: РБК-Украина)

В лаборатории объяснили, такие нерадужные показатели связаны с дождями, прошедшими 8-9 июня. Из-за осадков большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города.

Отметим, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области не рекомендует купание на вышеперечисленных пляжах для профилактики заболеваний передающихся через воду.

Напомним, "зеленое" море у берегов Одессы снова стало прозрачным. Снимки со спутника показали, что микроскопические водоросли практически полностью прекратили свое "цветение".

К слову, в Крым пришла новая беда - полное запустение на пляжах и мертвые дельфины, которые распугивают остатки туристов.

Ранее мы публиковали снимки, на которых видны последствия захвата Крыма Россией. Оккупанты превратили Крым в помойную яму.

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