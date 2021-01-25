Небезпечна гра: у Черкасах 12-річна дитина ледь не загинула через магнітні кульки

У Черкасах 12-річний хлопчик хотів провести експеримент і самостійно зробити собі ендоскопію. Для цього він з власної волі проковтнув 25 магнітних кульок з конструктора. Дитину негайно госпіталізували, оскільки небезпечні ігри поставили під загрозу його життя і здоров'я.

Як розповіли в сюжеті "Сьогодні. Новини", хлопчик пояснив лікарям, що хотів провести собі ендоскопію і для цього проковтнув магніти. В лікарні медики спочатку намагалися проштовхнути кульки твердою їжею, а потім ендоскопом. Але всі ці маніпуляції не дали результату і довелося проводити хірургічну операцію.

Хірурги видалили всі 25 кульок, і хлопчик почуває себе після операції добре. Дитині зробили рентгенографію і з'ясувалося, що одна частина магніту лягла в складку шлунка, а потім стикнулась з протилежної сторони з іншою частиною магнітів.

"Зі слів хлопця, він хотів зробити собі так звану ендоскопію (спосіб огляду порожнин людського тіла за допомогою ендоскопа). Він розкрив рот, подивився і випустив магніти. Вони досягли ротової порожнини й настав акт ковтання", - пояснив завідувач хірургічного відділення Анатолій Шкляр.

У Черкасах дитина проковтнула 25 магнітних кульок заради експерименту

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