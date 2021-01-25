Опасные игры: в Черкассах 12-летний ребенок едва не погиб из-за магнитных шариков

В Черкассах 12-летний мальчик хотел провести эксперимент и самостоятельно сделать себе эндоскопию. Для этого он по собственной воле проглотил 25 магнитных шариков из конструктора. Ребенка немедленно госпитализировали, так как опасные игры поставили под угрозу его жизнь и здоровье.

Как рассказали в сюжете "Сегодня. Новости", мальчик объяснил врачам, что хотел провести себе эндоскопию и для этого проглотил магниты. В больнице медики сначала пытались протолкнуть шарики твердой пищей, а потом эндоскопом. Но все эти манипуляции не дали результата и пришлось проводить хирургическую операцию.

Хирурги удалили все 25 шариков, и мальчик чувствует себя после операции хорошо. Ребенку сделали рентгенографию и выяснилось, что одна часть магнита легла в складку желудка, а потом сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.

"Со слов парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию (способ осмотра полостей человеческого тела при помощи эндоскопа). Он раскрыл рот, посмотрел и выпустил магниты. Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", - объяснил заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.

В Черкассах ребенок проглотил 25 магнитных шариков в качестве эксперимента

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