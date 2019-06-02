Гороскоп на червень: астролог назвала найнебезпечніші дні

Астрологічний прогноз на червень, який буде багатий на затемнення, плюс ретроградний Меркурій, передбачає велику кількість обмежень щодо дій. Відомий астролог Наталя Анісімова назвала період конфліктів і протистоянь, вказала на ризики для стосунків і здійснення покупок, а також нагадала про літнє Сонцестояння 21 червня і що в цей день краще робити.

3 червня настане молодик, що на найближчі десять днів спровокує підвищену чутливість у людей, виникнуть конфлікти віри та світогляду, переживань щодо соціальної нереалізованості.

Астролог розповіла про розворот Нептуна в цьому місяці, що підвищує чутливість, ранимість і розгубленість. Також вона додала, що подібний "фон" затягнеться до липня включно, тому не рекомендується болісно на все реагувати.

Ілюстративне фото (pixabay.com/Larisa-K)

З 8 по 21 червня триватиме період конфліктів і протистоянь. Висока ймовірність суперечок з начальством на роботі.

"У ці дні підвищується потенція травм і аварій. Всім нам варто в цей час налягати на медитації та релакс", - розповіла астролог.

У питанні покупок важливо знати, що з 12 по 20 червня краще не купувати дорогі гаджети і авто - вони дуже швидко вийдуть з ладу. Техніку краще купувати 7-8 червня.

Стосовно стосунків у червні майже весь місяць буде все благополучно, конфлікти не передбачаються. Проте з 20 по 27 червня - виняток, у зазначений період може виникнути боротьба інтересів, неадекватні вимоги та обмануті очікування.

"Розпочаті стосунки в цей час нестимуть в собі розчарування у майбутньому", - зазначила Анісімова.

Астролог закликала уникати дорогих процедур краси в період з 20 по 27 червня.

День літнього Сонцестояння настане 21 червня. Цей ритуальний і магічний день і реальна купальська ніч пройде із властивою цьому дню енергетикою. Анісімова додала, що свято "посунули" на 7 липня, хоча це енергетично порожній день.

Фото: 21 червня - день сонцестояння (rodobogie.org)

Символом цього дня є вогонь і вода, тому краще зустріти на водоймі з багаттям. Відзначати потрібно буде 22 червня з тієї причини, що саме свято настане 21-го о 18:54 за Києвом.

"У цей день проводяться ритуали для здоров'я, молодості, підтримки від роду і для зміцнення сім'ї. Потужний день для зарядки ваших талісманів", - зазначила астролог.

Як повідомлялося раніше, астролог Павло Глоба назвав найневдачливіші знаки Зодіаку в червні 2019. За його словами, Козерогам, Рибам та Левам потрібно бути гранично обережними у перший місяць літа.

Також ми писали про те, що астрологи назвали найпунктуальніші знаки Зодіаку, які ненавидять спізнюватися і не прощають це іншим.

Нагадаємо, що магнітні бурі в червні будуть не такими тривалими і сильними, і протягом першого літнього місяця очікується один дуже сильний удар – 9 червня.