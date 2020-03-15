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Небезпечні при коронавірусі: названі ліки, які можуть погіршити стан

STYLERКоронавірус    15.03.2020 - 17:51
Небезпечні при коронавірусі: названі ліки, які можуть погіршити стан
Коронавірус 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус може погіршити здоров'я при лікуванні деякими препаратами

Коронавірус 2020 заразив уже понад 156 тисяч людей по всьому світу. При цьому 5 833 людини померли, 73 968 – вилікувалися. Здоров'я хворих коронавірусом може погіршитися при лікуванні протизапальними препаратами, включаючи ібупрофен і кортизон.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран на своїй сторінці в Twitter. За його словами, дані препарати можуть ускладнити перебіг хвороби. Тому він рекомендує для зниження високої температури приймати парацетамол.

"Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати або є сумніви, проконсультуйтеся зі своїм лікарем", – написав Веран.

Нагадаємо, що українцям розповіли, що робити і куди звертатися при зараженні коронавірусом. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Вершигора зазначив, що в першу чергу необхідно подзвонити свому сімейному лікарю і розповісти про симптоми.

Лікарю також необхідно розповісти, чи відвідував хворий одну з країн, в якій підтверджено зараження COVID-19. Якщо симптоми незначні, то досить самоізоляції. При цьому треба сидіти вдома, не ходити по магазинах і на роботу.

Ми також писали про те, що коронавірус може надати негативний вплив на економічну ситуацію в Україні. Пі цьому також можуть подорожчати продукти, які завозять до нас в країну, через коливання курсу долара.

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