Небезпечно для життя: в Україну завезли смертельну вакцину

В Україні виявили фальшиву вакцину проти холери

В Україну завезли смертельну вакцину, вживання якої може призвести до непоправних наслідків. Про це інформує Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Українців попереджають про поширення в мережі надзвичайно небезпечного препарату. Мова йде про фальшиву вакцину проти холери DUCORAL, яку можна купити в мережі.

Раніше представники Всесвітньої організації охорони здоров'я виявили в Південно-Східній Азії сфальсифіковані вакцини DUKORAL серії KV8262B1. Справжнім виробником препарату Dukoral є компанія Valneva Sweden AB.

Українців попереджають, що препарат не зареєстрований в нашій країні, хоча його можна безкоштовно замовити в інтернеті. Співробітники Держслужби просять у разі виявлення ліків, повідомити правоохоронцям.

Нагадаємо, що в Україні заборонили популярне ліки. Цей препарат використовувався для пацієнтів, у яких була діагностована неоперабельна меланома або меланома з метастазами, рак легенів, плоскоклітинний рак голови і шиї та класична лімфома Ходжкіна.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили популярний антисептик через фальсифікації.

Також ми розповідали про те, що в РФ опублікували детальний перелік товарів, які заборонили ввозити з України.