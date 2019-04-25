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Небезпечно для життя: в Україну завезли смертельну вакцину

STYLERЖиття    25.04.2019 - 13:45
Небезпечно для життя: в Україну завезли смертельну вакцину
Колаж РБК-Україна

В Україні виявили фальшиву вакцину проти холери

В Україну завезли смертельну вакцину, вживання якої може призвести до непоправних наслідків. Про це інформує Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Українців попереджають про поширення в мережі надзвичайно небезпечного препарату. Мова йде про фальшиву вакцину проти холери DUCORAL, яку можна купити в мережі.

Раніше представники Всесвітньої організації охорони здоров'я виявили в Південно-Східній Азії сфальсифіковані вакцини DUKORAL серії KV8262B1. Справжнім виробником препарату Dukoral є компанія Valneva Sweden AB.

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Українців попереджають, що препарат не зареєстрований в нашій країні, хоча його можна безкоштовно замовити в інтернеті. Співробітники Держслужби просять у разі виявлення ліків, повідомити правоохоронцям.

Нагадаємо, що в Україні заборонили популярне ліки. Цей препарат використовувався для пацієнтів, у яких була діагностована неоперабельна меланома або меланома з метастазами, рак легенів, плоскоклітинний рак голови і шиї та класична лімфома Ходжкіна.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили популярний антисептик через фальсифікації.

Також ми розповідали про те, що в РФ опублікували детальний перелік товарів, які заборонили ввозити з України.

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