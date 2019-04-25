Опасно для жизни: в Украину завезли смертельную вакцину

В Украине обнаружили фальшивую вакцину против холеры

В Украину завезли смертельную вакцину, употребление которой может привести к непоправимым последствиям. Об этом информирует Государственная служба Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками.

Украинцев предупреждают о распространении в сети чрезвычайно опасного препарата. Речь идет о фальшивой вакцине против холеры DUCORAL, которую можно купить в сети.

Ранее представители Всемирной организации охраны здоровья обнаружили в Юго-Восточной Азии сфальсифицированные вакцины DUKORAL серии KV8262B1. Подлинным производителем препарата Dukoral является компания Valneva Sweden AB.

Украинцев предупреждают, что препарат не зарегистрирован в нашей стране, хотя его можно свободно заказать в интернете. Сотрудники Госслужбы просят в случае обнаружения этого лекарства, сообщить правоохранителям.

Напомним, что в Украине запретили популярное лекарство. Этот препарат использовался для пациентов, у которых была диагностирована неоперабельная меланома или меланома с метастазами, рак легких, плоскоклеточный рак головы и шеи и классическая лимфома Ходжкина.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили популярный антисептик из-за фальсификаций.

Также мы рассказывали о том, что в РФ опубликовали подробный перечень товаров, которые запретили ввозить из Украины.