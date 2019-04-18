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Небезпечний для життя: в Україні заборонили популярний препарат

STYLERЖиття    18.04.2019 - 11:24
Небезпечний для життя: в Україні заборонили популярний препарат
Фото: Ліки заборонили в Україні (колаж РБК-Україна)

Популярний антисептик заборонили в Україні через фальсифікації цього лікарського препарату

В Україні заборонили лікарський засіб Етанол 96. Постійну заборону на всю серію препарату встановили через те, що у Держлікслужбу від виробника справжніх ліків їм надійшов лист, який підтвердив факт фальсифікації цього засобу.

Раніше виявили, що ліки з підробленим сертифікатом продавалися в Україні. Про це 15 квітня заявили у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба).

Там затвердили розпорядження, в якому йдеться про те, що була зафіксована фальсифікація сертифіката якості лікарського засобу Етанол 96 – розчину для зовнішнього застосування 96% по 100 міліграмів у флаконах, серії 051016, що має маркування українського виробника "Кілафф", який займається виробництвом лікувальних і антисептичних препаратів.

Небезпечний для життя: в Україні заборонили популярний препаратФото: У Держлікслужбі зробили заяву про популярний препарат (Держлікслужба)

У Держлікслужбі при цьому підкреслили, що на цю ж саму серію цього лікарського засобу вже є наявний сертифікат якості, що є оригінальним і виданий виробником.

При цьому у підробленому сертифікаті розмір серії зазначений значно більший, ніж в оригіналі. Так, у підробному було вказано 115 015 флаконів, а у справжньому вказувалася кількість 5015 флаконів.

Через ситуацію, яка виникла, у організації закликали тих, хто зберігає реалізовує лікарські засоби, бути дуже уважними і терміново здійснити перевірку сертифікату якості, виданого на цю серію ліків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як має виглядати рецепт на ліки в Україні у 2019 році. Також розповіли, як мають оформлювати рецепт на ліки в Україні.

Також, як повідомлялося, популярний препарат для жінок опинився під забороною в Україні. Причиною заборони стало те, що він може нести серйозну загрозу для здоров'я жінок.

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