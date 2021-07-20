Небезпечна шаурма: чому влітку не можна їсти вуличну їжу

Улюблені ласощі з меню вуличної їжі - шаурма. Але влітку її є дуже небезпечно, оскільки під впливом високих температур може зіпсуватися будь-який інгредієнт з шаурми.

Чому не варто їсти влітку шаурму з вуличних кіосків, розповіли в сюжеті " Сніданок 1+1 ".

Киянка Ольга живе в приватному будинку і вирощує овочі на власній ділянці. Також у неї є кури - джерело м'яса і яєць. Найчастіше Ольга харчується тим, що сама вирощує, але іноді дозволяє собі побалуватися вуличною їжею. Вона разом з хлопцем їхала з роботи та захотіла з'їсти шаурму.

За словами дівчини, шаурма була соковита і без неприємних запахів, але вже вранці їй стало погано, і вона зрозуміла, що отруїлася. Ольга спробувала поспілкуватися з продавцями, але не отримала ні вибачень, ні пояснень.

Як відзначають експерти, всі інгредієнти повинні знаходиться в холодильнику – овочі, м'ясо, соуси. У кіоску повинна бути проточна вода, а у продавця – обов'язково медична книжка. Однак і це не дає ніякої гарантії того, що продукт буде свіжим і якісним.

Медики попереджають, що всі продукти з шаурми швидко псуються, під впливом високих температур утворюється ідеальне середовище для швидкого розмноження бактерій. У вуличній шаурмі може бути навіть сальмонела.

Досить того, щоб в соус або овочі потрапила бактерія, щоб вона почала швидко розмножуватися. І навіть якщо у вас міцний шлунок і відмінна мікрофлора – ризик отруїтися таким продуктом влітку дуже великий.

Що робити при ознаках отруєння

1. Прийміть сорбенти та зверніться до лікаря

2. Зверніться в Держпродспоживслужбу, щоб вони провели перевірку і навели порядок в точці швидкого харчування.

Чому влітку небезпечно їсти шаурму