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Опасная шаурма: почему летом нельзя есть уличную еду

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Вторник 20 июля 2021 08:02
Опасная шаурма: почему летом нельзя есть уличную еду Почему летом категорически нельзя есть шаурму (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Любимое лакомство из меню уличной еды – шаурма. Но летом ее есть очень опасно, так как под воздействием высоких температур может испортиться любой ингредиент из шаурмы.

Почему не стоит есть летом шаурму из уличных киосков, рассказали в сюжете "Сніданок 1+1".

Киевлянка Ольга живет в частном доме и выращивает овощи на собственном участке. Также у нее есть куры – источник мяса и яиц. Чаще всего Ольга питается тем, что сама выращивает, но иногда позволяет себе побаловаться уличной едой. Она вместе с парнем ехала с работы и захотела съесть шаурму.

По словам девушки, шаурма была сочная и без неприятных запахов, но уже утром ей стало плохо, и она поняла, что отравилась. Ольга попыталась пообщаться с продавцами, но не получила ни извинений, ни объяснений.

Как отмечают эксперты, все ингредиенты должны находится в холодильнике – овощи, мясо, соусы. В киоске должна быть проточная вода, а у продавца – обязательно медицинская книжка. Однако и это не дает никакой гарантии того, что продукт будет свежим и качественным.

Медики предупреждают, что все продукты из шаурмы быстро портятся, под воздействием высоких температур образовывается идеальная среда для быстрого размножения бактерий. В уличной шаурме может быть даже сальмонелла.

Достаточно того, чтобы в соус или овощи попала бактерия, чтобы она начала быстро размножаться. И даже если у вас крепкий желудок и отличная микрофлора – риск отравиться таким продуктом летом очень большой.

Что делать при признаках отравления

1. Примите сорбенты и обратитесь к врачу

2. Обратитесь в Госпродпотребслужбу, чтобы они провели проверку и навели порядок в точке быстрого питания.

Почему летом опасно есть шаурму

Напомним, ранее мы писали о том, как уберечь себя и родных от летних кишечных инфекций.

А также мы рассказывали о том, какие продукты категорически нельзя есть в сыром виде.

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