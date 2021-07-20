Опасная шаурма: почему летом нельзя есть уличную еду
Любимое лакомство из меню уличной еды – шаурма. Но летом ее есть очень опасно, так как под воздействием высоких температур может испортиться любой ингредиент из шаурмы.
Почему не стоит есть летом шаурму из уличных киосков, рассказали в сюжете "Сніданок 1+1".
Киевлянка Ольга живет в частном доме и выращивает овощи на собственном участке. Также у нее есть куры – источник мяса и яиц. Чаще всего Ольга питается тем, что сама выращивает, но иногда позволяет себе побаловаться уличной едой. Она вместе с парнем ехала с работы и захотела съесть шаурму.
По словам девушки, шаурма была сочная и без неприятных запахов, но уже утром ей стало плохо, и она поняла, что отравилась. Ольга попыталась пообщаться с продавцами, но не получила ни извинений, ни объяснений.
Как отмечают эксперты, все ингредиенты должны находится в холодильнике – овощи, мясо, соусы. В киоске должна быть проточная вода, а у продавца – обязательно медицинская книжка. Однако и это не дает никакой гарантии того, что продукт будет свежим и качественным.
Медики предупреждают, что все продукты из шаурмы быстро портятся, под воздействием высоких температур образовывается идеальная среда для быстрого размножения бактерий. В уличной шаурме может быть даже сальмонелла.
Достаточно того, чтобы в соус или овощи попала бактерия, чтобы она начала быстро размножаться. И даже если у вас крепкий желудок и отличная микрофлора – риск отравиться таким продуктом летом очень большой.
Что делать при признаках отравления
1. Примите сорбенты и обратитесь к врачу
2. Обратитесь в Госпродпотребслужбу, чтобы они провели проверку и навели порядок в точке быстрого питания.
Почему летом опасно есть шаурму
Напомним, ранее мы писали о том, как уберечь себя и родных от летних кишечных инфекций.
А также мы рассказывали о том, какие продукты категорически нельзя есть в сыром виде.