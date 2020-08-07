Небезпечна Хорватія: українська туристка розповіла про свою подорож в цю країну

Українка розповіла про подорож до Хорватії (Колаж РБК-Україна)

Українка розповіла, що відбувається на кордонах Хорватії та Угорщини

Хорватія знаходиться в "червоному списку" країн для туристів. А це означає, що після повернення з цієї країни потрібна буде двотижнева самоізоляція або тест на коронавірус. Попри те, що кількість інфікованих у цій країні все ще висока, Хорватія дозволила відвідування для мандрівників.

Туристка з України розповіла про свої враження після відвідин Хорватії. Вона зазначила, що в країні спокійно ставляться до туристів та не докладають надмірних заходів безпеки у зв'язку з пандемією. Про це українка розповіла для "Українських новин".

В кінці липня Ганна разом з чоловіком вирушили в Хорватію на автомобілі. Їм довелося перетнути також кордон Угорщини.

"Єдине, що змінилося у зв'язку з карантином, так це вимога обов'язкового тесту на коронавірус, оскільки Хорватія теж увійшла в червону зону. Тест вимагали тільки на угорському кордоні. Також варто відзначити, що машин було досить багато, більше, ніж очікувалося, все ж таки червона зона", - розповіла Ганна.

Поверталася Ганна на початку серпня і на кордоні було набагато більше народу. По дорозі в Хорватію мандрівники пройшли угорський та хорватський кордон за три години, і, за їх словами, це було досить швидко.

"Коли ми поверталися назад, то машин було у два рази більше, ми простояли на кордоні понад 7 годин", - додала туристка.

Тест на коронавірус обійшовся мандрівникам у 1500 гривень, вони його робили в приватній лабораторії One Love.

"На угорському кордоні нам заміряли температуру, але на цьому всі наші коронавірусні перевірки закінчилися. Так саме цікаве, що на зворотному шляху, нам взагалі ні на одному з кордонів не заміряли температуру, а при в'їзді в Україну, деякі прикордонники взагалі були без масок", - розповіла туристка.

Вона повідомила, що відпочивали у місті Кленовіца. Там мало відпочивальників, а до коронавірусних обмежень і правил там ставляться дуже спокійно. Майже всі заклади в Кленовіці відкриті, і туристи кажуть, що якби не тести на кордонах, то більше нічого не говорить про пандемію. У ресторанах немає антисептиків або дезінфекторів, персонал не ходить в масках або спеціальній екіпіровці.

"Одного разу ми з чоловіком пішли в ресторан морепродуктів, я здивувалася, але там офіціанти спілкуються з тобою без масок, без рукавичок, тобто дезінфекції взагалі нуль", – розповіла Ганна і додала, що в ресторанах не проводять регулярних прибирань.

"Єдине, де я побачила дотримання таких правил, так це в магазинах, ТРЦ, де запускали в масках, і по 2-3 людини, якщо це невеликий супермаркет, але на цьому все", - зазначила українка.

Людей на пляжах в Кленовіці трохи, але в самому містечку туристи є.

"Ми не знімали готель, ми відпочивали в апартаментах, бо були відокремлені, вважай, від всіх інших, але на пляжах, якщо ти запитаєш, людей немає. Причому ми об'їздили різні місця, які були призначені для купання, але в порівнянні з нашої Одесою, пляжі порожні", – поділилася дівчина.

Вона зазначила, що можливо, пара потрапила в такий період, оскільки на кордонах було дуже багато людей, коли вони поверталися.

"Ми поїхали 1 серпня, і у мене там залишилися відпочивати знайомі. Так от, за їхніми словами, туристів справді побільшало, оскільки, вода потеплішала, і люди зрозуміли, що все не так страшно, як про це говорять, та і якщо у тебе є тест, то тебе без проблем пропустять", – додала туристка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для українців відкрили кордони вже 38 країн.

А також ми розповідали про те, що робити, якщо анулювати тур і відпустка згоріла.