Отопительный сезон в Киеве: когда начнется и какие будут тарифы

Когда в Киеве начнется отопительный сезон

В Киеве отопительный сезон начнется в зависимости от погодных условий, как это происходит обычно - когда средняя температура воздуха в течение 3 суток будет ниже +8 градусов.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, решающим фактором для старта отопительного сезона в столице станут погодные условия, при этом в этом году "целесообразно применить более гибкий подход".

Согласно действующим в Украине нормативам, то температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов.

Какие тарифы на отопление будут в Киеве

Напомним, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей и гостей столицы останутся на прежнем уровне.

Ниже приводим действующие тарифы на тепло в столице.

Отоплением занимаются те же коммунальные предприятия, которые поставляют в дома горячую воду.



Только измерение происходит в гигакалориях (это единица измерения тепловой энергии). Количество энергии, необходимое для подогрева одного кубометра воды, составляет примерно 0,055 Гкал.

Тариф на отопление от ООО "Евро-Реконструкция" составляет 1408,27 грн/Гкал;

от Киевтеплоэнерго - 1654, 41 грн/Гкал;

Для тех киевлян, у кого не установлен счетчик – 38,50 за м2;