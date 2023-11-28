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Обновление iOS 17.1.2: когда выйдет и что изменится

Вторник 28 ноября 2023 17:40
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Обновление iOS 17.1.2: когда выйдет и что изменится Apple может выпустить iOS 17.1.2 уже на этой неделе (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Последние данные из сети указывают на то, что Apple активно разрабатывает прошивку iOS 17.1.2 для iPhone. Очевидно, официальный выпуск этой системы уже близок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

Как небольшое обновление, iOS 17.1.2 должен фокусироваться на устранении ошибок, однако на данный момент непонятно, какие конкретные проблемы будут устранены.

По информации из сети, некоторые пользователи продолжают сталкиваться с проблемами Wi-Fi на iOS 17.1.1, поэтому возможно в iOS 17.1.2 будет внесено устранение неполадок с беспроводным подключением, которое уже включено в бета-версию iOS 17.2. Некоторые отчеты также указывают на небольшие ошибки, связанные с push-сообщениями, HomeKit и другими аспектами.

В прошлом году iOS 16.1.2 была выпущена на следующей неделе после Дня благодарения в США, поэтому существует предпосылка для выпуска обновлений для устранения ошибок на этой неделе.

iOS 17.1.2 будет вторым обновлением для iPhone в этом месяце после 17.1.1, в котором были устранены проблемы с беспроводной зарядкой в автомобилях BMW для линейки iPhone 15, а также неисправность, из-за которой в виджете программы "Погода" не отображался значок снега. Предполагается, что после iOS 17.1.2 Apple выпустит iOS 17.2, находящуюся на стадии бета-тестирования уже около месяца.

Напомним, из-за нового бага в iOS 17 экран iPhone полностью зависает.

А еще мы писали, что в iOS 17 нашли скрытую функцию защиты зрения.

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