Онкологи назвали самое вредное для здоровья мясо

Какая разница между обработанным и красным мясом

Переработанное - это любое консервированное или измененное мясо. Оно может быть приготовлено путем копчения, консервирования, засолки или добавления консервантов.

К обработанному мясу относят ветчину, бекон, салями и колбасы. Сюда также входит обработанное белое мясо - куриные нагетсы и нарезанное мясо.

К красному мясу относится вся свежая, рубленая и замороженная говядина, свинина и баранина.

Свежее белое мясо, такие как курица и рыба, не связано с повышенным риском рака.

Вызывает ли рак обработанное и красное мясо

Исследования показали, что содержащиеся в мясе химические вещества и те, что добавляются во время обработки или образуются во время приготовления, могут увеличить риск рака.

Для более длительного сохранения свежести обработанного мяса используют нитраты и нитриты. Когда мы едим их, нитриты могут стать химическими веществами, вызывающими рак. Эти вещества могут быть причиной того, что обработанное мясо повышает риск рака больше красного.

Когда мясо готовится при высокой температуре, в частности, на гриле или барбекю образуются химические вещества - гетероциклические амины и полициклические амины. Они могут повредить клетки в кишечнике.

Поэтому чем меньше потребляете обработанного и красного мяса, тем ниже риск заболеть онкологией.

Обработанное мясо больше вредит чем красное (фото:freepik.com)

Какой рак может вызвать обработанное и красное мясо

Потребление большого количества обработанного и красного мяса может увеличить риск рака кишечника.

"Мы точно знаем, что обработанное мясо является причиной рака. Так же уверены в этой связи, как и в других доказанных причинах, в частности табака. Но это не означает, что они вызывают одинаковое количество случаев рака", - заявили представители центра исследований рака в Великобритании.

Потребление обработанного и красного мяса увеличивает риск рака желудка и поджелудочной железы. Но, по словам ученых, им нужны дополнительные исследования, чтобы окончательно в этом убедиться.

Сколько можно есть обработанного и красного мяса

Исследования выявили повышенный риск рака на каждые 25 г обработанного мяса, которые человек съедает в день. Речь идет о кусочке бекона или ломтике ветчины. Итак, если вы едите обработанное и красное мясо часто, ограничьте себя в этом.

Эксперты советуют сократить потребление этого мяса до 70 г или менее в день. Это равно примерно 3 ломтикам ветчины.

Как уменьшить количество обработанного и красного мяса в рационе

Желательно скорректировать свой рацион так, чтобы меньше есть эти виды мяса. Подсказываем, как можно это сделать: