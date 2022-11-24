Онкологи назвали найшкідливіше для здоров'я м'ясо

Яка різниця між обробленим і червоним м’ясом

Перероблене - це будь-яке консервоване або змінене м’ясо. Воно може бути приготоване шляхом копчення, консервування, засолювання або додавання консервантів.

До обробленого м'яса відносять шинку, бекон, салямі та ковбаси. Сюди також входить оброблене біле м’ясо - курячі нагетси та нарізане м’ясо.

До червоного м’яса відноситься вся свіжа, рубана і заморожена яловичина, свинина і баранина.

Свіже біле м’ясо такі як курка і риба, не пов’язане з підвищеним ризиком раку.

Чи викликає рак оброблене та червоне м’ясо

Дослідження показали, що хімічні речовини, що містяться в м’ясі, додаються під час обробки або утворюються під час приготування, можуть збільшити ризик раку.

Для довшого збереження свіжості обробленого м’яса використовують нітрати і нітрити. Коли ми їмо їх, нітрити можуть стати хімічними речовинами, що викликають рак. Ці речовини можуть бути причиною того, що оброблене м’ясо підвищує ризик раку більше, ніж червоне.

Коли м’ясо готується при високій температурі, зокрема на грилі або барбекю утворюються хімічні речовини - гетероциклічні аміни і поліциклічні аміни. Вони можуть пошкодити клітини в кишківнику.

Тому, чим менше споживаєте обробленого і червоного м'яса, тим нижчий ризик захворіти на онкологію.

Оброблене м'ясо більше шкодить за червоне (фото: freepik.com)

Який рак може викликати оброблене і червоне м’ясо

Споживання великої кількості обробленого та червоного м’яса може збільшити ризик раку кишечника.

"Ми точно знаємо, що оброблене м’ясо є причиною раку. Так само впевнені в цьому зв’язку, як і в інших доведених причинах, зокрема тютюні. Але це не означає, що вони викликають однакову кількість випадків раку", - заявили представники центру досліджень раку у Великій Британії.

Споживання обробленого та червоного м’яса підвищує ризик раку шлунка та підшлункової залози. Але, за словами вчених, їм потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно у цьому впевнитись.

Скільки можна їсти обробленого та червоного м’яса

Дослідження виявили підвищений ризик раку на кожні 25 г обробленого м’яса, які людина з’їдає на день. Йдеться про шматочок бекону або скибочку шинки. Отже, якщо ви їсте оброблене та червоне м’ясо часто, обмежте себе у цьому.

Експерти радять скоротити споживання цього м'яса до 70 г або менше на день. Це дорівнює приблизно 3 скибкам шинки.

Як зменшити кількість обробленого та червоного м’яса у раціоні

Бажано скоригувати свій раціон так, аби менше їсти ці види м'яса. Підказуємо, як можна це зробити: