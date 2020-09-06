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Онколог назвав симптоми, які не можна ігнорувати: можлива пухлина

Неділя 06 вересня 2020 09:54
Онколог назвав симптоми, які не можна ігнорувати: можлива пухлина
Лікар назвав симптоми розвитку раку в організмі (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікар-онколог розповів, які ознаки говорять про розвиток пухлини в організмі

Онкологія займає перші місця по смертності в усьому світі й основна проблема пов'язана з тим, що це захворювання дуже важко діагностувати на ранніх стадіях.

Хірург-онколог Сергій Осминин назвав симптоми, які сигналізують про розвиток злоякісної пухлини на ранніх стадіях. Він зазначив, що ці симптоми не можна ігнорувати та порекомендував йти на обстеження, якщо ви їх знайдете. Про це пише видання MedikForum.

Фахівець розповів, що тривожними сигналами можуть стати дисфагія і часта печія. Дисфагія – це труднощі під час прийому їжі, відчуття клубка в горлі.

"Якщо людина починає частіше відчувати труднощі з проковтуванням їжі та скаржитися на неприємні відчуття в горлі, потрібно обов'язково пройти гастроскопію або рентгенографію – ці процедури дозволяють визначити, чи пов'язана дисфагія з онкологією", - пояснив Осминин.

Він додав, що є супутні симптоми, які повинні насторожити людину. Це кашель і осиплість голосу. Це буває при рефлюкс-езофагіті, при якому відбувається високий закид вмісту шлунку, і його кислота обпікає голосові зв'язки. Також захриплий або охриплий голос може з'явитися через те, що нерви здавлюються пухлиною.

При появі таких симптомів онколог рекомендує негайно пройти обстеження та проконсультуватися з лікарем, оскільки успіх лікування багато в чому залежить від ранньої діагностики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в яких випадках неприємний запах від тіла стає ознакою раку.

А також розповідали про те, що онколог пояснив, які емоції можуть провокувати рак.

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