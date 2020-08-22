Онколог пояснив, які емоції можуть провокувати рак

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Онколог розповів, у яких людей частіше діагностують рак

Онкологічні захворювання може викликати цілий ряд чинників, і серед них фахівці називають також психотипи людей, їх світогляд і ставлення до життя.

За словами кандидата медичних наук, лікаря-онколога Івана Карасьова, у людей, які фокусуються на негативних емоціях, частіше діагностують рак. Про це хірург розповів в інтерв'ю, опублікованому в його Instagram.

Хоча причина появи ракових клітин в організмі досі не встановлена, ризик розвитку захворювання підвищують хронічний стрес, хронічне запалення, неправильне харчування і генетична схильність.

Онколог погодився з тезою про те, що боязнь раку може стимулювати його появу, і закликав людей проходити регулярну диспансеризацію по "проблемних" зонах організму.

"Щодо страху розвитку онкології... Боятися не треба, оскільки сам по собі страх провокує виділення нейромедіаторів, або гормонів, у кров'яне русло, які порушують роботу організму, що може саме по собі спровокувати розвиток онкологічних захворювань", - розповів фахівець.

Лікар вважає, що відкриті люди, які відчувають позитивні емоції й дивляться на речі та світ із позитивом, хворіють значно менше, ніж закриті, агресивно налаштовані та незадоволені життям.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні можна безкоштовно обстежитися на рак і розповідали, які послуги доступні.

Також повідомлялося, що рак легенів можна визначити по обличчю, коли змінюється колір шкіри.