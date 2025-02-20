Омлет тамагояки: рецепт идеального завтрака в японском стиле

Что вам понадобится:

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1 ч. ложка

Вода - 1 ст. ложка

Соевый соус - 1 ч. ложка

Соль - ½ ч. ложки

Масло - 1 ст. ложка

Черный перец - по своему вкусу

Также можно добавить 1 луковицу и ½ моркови или немного тертого сыра.

Как готовить омлет тамагояки

Морковь натереть на мелкой терке до образования однородной массы, а лук мелко нарезать.

Яйца взбить с солью и перцем до образования устойчивой пенки, добавить сахар, воду и соевый соус.

В полученную яичную массу добавить тертую морковь и лук, хорошо все перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Сковороду хорошо разогреть и смазать маслом. Вылить немного смеси, чтобы образовался тонкий слой. Обжарить 2 минуты, затем свернуть осторожно в рулет, оставляя на краю сковороды.

Далее вылить на сковороду новую порцию смеси, чтобы она немного заходила на уже готовый рулет. Когда слой поджарится, свернуть ого вместе с предыдущим.

Повторять процесс, пока вся смесь не будет использована. Готовый омлет-рулет нарезать кусочками и подавать теплым - с соусом, овощами, зеленью.