Приметы о смерти не работают: кто из звезд ложился в гроб ради роли и не навлек на себя проклятие

Быть звездой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Иногда актерам, блоггерам и певцам приходится делать ужасные вещи. Например, лечь в гроб и притвориться мертвым.

РБК-Украина (проект Styler) создало собственный список знаменитостей, которые ложились в гроб на съемках и делится с вами.

Знаменитости, которые ложились в гроб

Иногда актерам, блоггерам и певцам работа дается непросто, ведь ради этого им нужно проходить тяжелые испытания, что-то съесть, набрать или сбросить вес, изменить образ или лечь в гроб. Именно о таких храбрецах и пойдет речь.

Говорят, что ни в коем случае живому человеку нельзя ложиться в гроб, ведь таким образом можно навлечь на себя беду. Но некоторым звездам мало верится в приметы, а работу нужно выполнять.

Олег Гоцуляк

Молодой украинский актер, звезда сериалов "Полкан" и "Перші ластівки" Олег Гоцуляк в свои 27 лет уже успел побывать в гробу.

В сериале "Перші ластівки" персонаж Олега умирает и, конечно, проходят похороны. Ради этой сцены юноше нужно было лежать в гробу, да еще в жару. Он пытался контролировать свое дыхание, хоть это и тяжело.

Парень не боялся этой сцены, однако, в давнем интервью для Нового канала Олег признался, что когда он увидел свое фото с черной лентой, то его настроение изменилось.

По словам актера, играть мертвеца не так и просто, хотя со стороны кажется, что актеру нужно просто лежать.

А также стоит сказать, что у актеров для сцен в гробу есть примета, которую нельзя игнорировать. Под подушку гроба нужно положить бутылку водки, а затем после съемок распить ее с коллегами. Так сказать, за здоровье.

Олег Гоцуляк лежал в гробу ради роли (фото: instagram.com/oleg_gotsuliak)

Раян Рейнольдс

Канадский актер кино и телевидения Раян Рейнольдс получил известность после ролей в фильмах "Король Вечеринок", "Ловушка для туриста", "Дедпул". Но самую страшную роль в его карьере мужчине принес фильм под названием "Похоронен заживо".

Ради этой роли Раяну нужно было провести много времени в деревянном гробу под землей.

Райан Рейнольдс в фильме "Похоронен заживо" (фото: Кинориум)

Наталья Орейра

Актриса также ложилась в гроб ради роли в сериале "Святая Эвита". Конечно, для нее это было довольно страшным опытом, но в картине можно увидеть, как профессионально Наталья выдержала это испытание на съемочной площадке.

Наталья Орейра в сериале "Святая Эвита" (фото: Кинориум)

Андрей Фединчик

Еще во время Пандемии звезда сериалов "Кріпосна", "Крути 1918", "Папаньки" и других Андрей Фединчик по собственному желанию лег в гроб. И все это даже не ради роли в кино, а ради того, чтобы снять провокативный ролик о COVID-19.

Фединчик снял курьезное видео под песню "Когда я умер". Он лег в гроб, размещенный в настоящей яме и вызвал настоящее возмущение поклонников, а также напугал своих коллег.