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Оля Полякова повернулася до зачіски, яку носила 16 років тому (відео)

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Вівторок 22 лютого 2022 18:36
Оля Полякова повернулася до зачіски, яку носила 16 років тому (відео) Фото: Оля Полякова змінила імідж (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і тренер шоу Голос країни 12 Оля Полякова зважилася на зміну іміджу - зірка повернулася до зачіски, яку носила 16 років тому.

Відео свого перетворення і кінцевий результат вона показала у своєму Instagram у розділі сторіс.

У ролику Полякова відображена в салоні краси, де майстер обрізає їй прямий чубок. За словами артистки, майже 16 років тому з такою стрижкою вона знялася в кліпі групи "Чай вдвоем" на пісню "Обійми мене" і зараз їй захотілося повернутися до неї.

"Я у "Дорослих дівчатках" без чубчика, і зрозуміла, що хочу назад чубок. Так що в наступних "Дорослих дівчатках" буду з чубчиком. Ну як вам? Начубчикувала вам. Мені красиво", - каже Оля.

Оля Полякова повернулася до зачіски, яку носила 16 років тому (відео)

Зірка також запропонувала шанувальникам піти переглянути кліп і порівняти, чи змінилася вона.

"Хлопці, згадуючи 2006 рік і мій спів з групою "Чай вдвоем", пісня "Обійми мене на прощання" - йдіть в TouTube, подивіться, ось там у мене була ця зачіска. Це було 15 років тому. І ось подивіться, як я змінилася, або не змінилася. Майже 16 років тому, а все краше і красивіше", - зазначила Полякова.

Після чого виконавиця опублікувала скрін з кліпу і поцікавилася у фанатів: "Змінилася?" Думки шанувальників розділилися майже порівну: 42% відзначили "так", і 58% - "ні".

Оля Полякова повернулася до зачіски, яку носила 16 років тому (відео)

Оля Полякова повернулася до зачіски 2006 року (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дивіться, як Оля Полякова робила нову зачіску:

Нагадаємо, раніше Оля Полякова на Шрі-Ланці висловилася про загрозу вторгнення РФ в Україну і заявила, що не боїться.

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Оля Полякова
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