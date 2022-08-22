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Оля Полякова спалила свій кокошник. Зробила вона це в містичний спосіб (фото)

Полякова спалила кокошник у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова вирішила знищити символ культури, яка прийшла до України з війною. Співачка спалила кокошник на Татарці у Києві.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Як Полякова спалила кокошник

Співачка вирішила розправитися з ненависним символом Росії містичним чином. Вона спалила його на багатті у Києві.

"Я зробила цей ритуал, щоб знищити символ культури, яка прийшла з війною. Цьому кокошнику не місце в нашій Україні. Я хочу щоб всі, хто приходить сюди з війною – щоб на кордоні у них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити нашого кордону!" - зізналася виконавиця.

Оля Полякова зробила містичний обряд (фото: facebook.com/polyakovamusic)

Вона написала, що все, що пов'язане з Росією - це минуле, і йому не місце в костюмерній артистки.

"Сьогодні я розумію, як змінився світ навколо і як змінюємося ми. Українці переживають величезну трансформацію на різних рівнях, у тому числі й містичних, бо Україна це містична країна. Щоб увійти до майбутнього, потрібно рішуче розірвати з минулим. Інакше воно постійно тягтиме нашу енергію. Творчу, духовну, життєву. І якщо вчора кокошник це був просто сценічний атрибут, простий головний убір, то сьогодні це вже символ культури, яка прийшла до нас із війною. І тепер йому не місце тут, в Україні", - написала Полякова.

Зазначимо, що на пагорбах Татарки, де стояли давньослов'янські поселення та проводили містичні ритуали, наші предки здійснили обряд очищення. Одна з наймістичніших гір столиці Щекавиця знаходиться на околиці Подолу та була названа на честь одного із братів-засновників Києва. Вважається, що вона може відновлювати здоров'я та життєву енергію.

Нагадаємо, що Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову.

Раніше Оля Полякова зізналася, що просила випустити її чоловіка з України, сподіваючись скористатися своєю зірковістю.

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Оля Полякова