Оля Полякова неожиданно покинула "Танцы со звездами" в Грузии: что не понравилось судьям (видео)

Певица Оля Полякова и хореограф Макс Ежов покинули грузинскую версию шоу "Танцы со звездами". Это был 7 эфир пара на паркете.
Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
Завершающим выступлением для Оли и Макса стала зажигательная румба. Однако, кажется, не такая уж зажигательная, если зрители и судьи по достоинству не оценили.
Сама Полякова об участии в шоу говорит как об эмоциональном подъеме, когда в жизни мало положительных новостей.
"Этот танец, к сожалению, стал для нас последним и наша команда покидает грузинские "Танцы со звездами". Наша история была яркой и незабываемой! Для меня она стала эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно необходимы для каждого из нас. Надеюсь, что зрителям мы тоже подарили этот драйв", - написала она.
В первом эфире пара дебютировала с патриотическим танцем под песню "Обійми" группы "Океан Ельзи". Оля была одета в длинное платье-вышиванку, а Максим - в военную форму с украинской символикой.
Однако тогда они завоевали всего 14 баллов из 30 возможных.
Во втором эфире на паркете Полякова зажигала под "Дикі танці" Русланы.
В третьем выпуске певица превратилась в Роксолану, и это судьям очень понравилось. Они поставили 20 баллов.
Четвертый танец создан на украинский лад, ведь в нем Оля и Макс предстали в украинских народных костюмах.
Во время пятого эфира пара исполняла народный грузинский танец - картули. Публика была просто в восторге, а судьи не меньше. Поэтому оценили выступление в 24 балла.
Предпоследним номером звезды стал пасодобль. Однако особым выступление стало благодаря обращению Поляковой. Тогда она вспомнила о погибших под Бахмутом грузинах, воюющих за Украину.
Напомним, что главной целью участия в шоу для Поляковой стал сбор средств на помощь Украине и информационная огласка о войне.
Ранее мы рассказывали, с каким трудом столкнулась дочь певицы во время учебы за границей.
Читайте также, какой настоящий возраст Оли Поляковой. Она рассказала, почему скрывала его.