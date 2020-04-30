Оля Полякова з донькою підчепили коронавірус: температура під 41

Оля Полякова розповіла про хворобу COVID-19 (фото: facebook.com/polyakovamusic5)

Оля Полякова та її донька Аліса перехворіли коронавірусом

Оля Полякова повідомила, що вона у важкій формі перехворіла коронавірусом зі своєю донькою Алісою. Українська зірка поділилася історією зараження в прямому ефірі з Дмитром Гордоном. Зазначимо, що суперблондинка кожен вечір веде трансляції зі свого Instagram, де спілкується зі знаменитостями. Гордон і співачка обговорювали питання про те, коли ж закінчиться карантин в Україні.

У новому випуску такого шоу Оля і розповіла, що підчепила COVID-19 під час поїздки в США, а саме в Майамі.

"Чесно? Я вже перехворіла. Я була в Майамі!" - поділилася Полякова.

За словами зірки, вона заразилася від молодшої дочки. Сім'я приймала антибіотики, щоб побороти хворобу.

"Спочатку Аліса захворіла. 41 градус температура була. Я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був просто шок. Потім і я від неї заразилася. Ми страшно кашляли, приймали антибіотики. Так тяжко перехворіли", — розповіла співачка.

Полякова не повідомила, чи робили вони з дочкою тести на визначення інфекції.

Цитату співачки можна почути з 11 хвилини відео.

Оля Полякова розповіла, як перехворіла коронавірусом (YouTube)

Як ми раніше писали, українські медики розповіли, коли в країні вщухне COVID-19.