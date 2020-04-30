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Вірусолог розповів про коронавірус в Україні: буде друга хвиля і сезонність

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 10:13
Вірусолог розповів про коронавірус в Україні: буде друга хвиля і сезонність
Медики повідомили про перспективи коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Українські медики розповіли, коли в країні вщухне COVID-19

Коронавірус в Україні інфікував 10406 громадян країни, померли від ускладнень інфекції 261, одужали 1238. Пандемія COVID-19 у країні наближається до піку, через те, що МОЗ фіксує кожен день все більше випадків зараження інфекцією. Найбільше хворих у Київській та Чернівецькій областях.

Українські медики в коментарях Styler дали свої прогнози щодо того, коли ж в країні вщухне COVID-19 і як далі будуть розвиватися події з пандемією.

Вірусолог і провідний експерт з біотехнології Юрій Леонов впевнений, що коронавірус до літа "заспокоїться", цьому сприятиме спекотна погода, але цілком імовірно, що він повернеться з новою силою восени.

"Спад захворюваності на коронавірус (активний) буде у середині травня, коли буде пройдено інкубаційний період тих, хто порушив карантин на Великдень. Крім того, встановлення сонячної спекотної погоди буде сприяти зменшенню поширення вірусу. Друга хвиля можлива восени, коли будуть найкращі умови для розповсюдження вірусу: вологість, температура +4 +9, осіннє зменшення імунітету. Загалом, цей вірус має всі передумови щоб стати сезонним явищем", - прокоментував Юрій Леонов.

Інфекціоніст Інна Андрусович зазначає, що зараз важко говорити про новий спалах інфекції, тому, що перший ще не закінчився. Також медик згадує про проблеми в країні з лікарями, оскільки їх праця залишається непоміченою і недостатньо оплачується.

"Коли закінчиться пандемія коронавірусу точно не може сказати ніхто, та як вчені писали про віруси тільки наукові роботи, а саме з цією новою інфекцією ще не зустрічалися. Знаю не з чуток від лікарів, які вступаючи на зміну ведуть 40-50 хворих, статистику (у зв'язку з реформою та новою програмою). У них немає часу нормально вводити дані", - повідомляє медик.

Андрусович підкреслила, що в Україні ще не закінчилася перша хвиля COVID-19.

"Ми можемо планувати спалах кору або вітрянки, а про новий коронавірус ми планувати не можемо, не тільки ми - лікарі, а взагалі ніхто. Про другу хвилю коротко скажу одне, перша ще не закінчилася!" - підсумувала лікар.

Як ми раніше писали, лікар розповіла українцям, коли закінчиться карантин.

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