Так схожа на маму: 15-річна дочка Олі Полякової зачарувала красою на милому фото з собачкою

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша порадувала рідкісним домашнім фото

Маша Полякова разом зі своєю родиною знаходиться на домашній самоізоляції з-за коронавіруса. 15-річна донька Олі Полякової час від часу ділиться оновленнями на своїй instagram-сторінці. Однак зоряну маму їй не перевершити в цьому питанні. Зазначимо, що Полякова-старша перетворилася в "королеву прямих ефірів". Українська виконавиця кожен день по кілька разів виходить в прямі instagram-ефіри, під час яких готує і тренується. Також до цих ефірів Полякова залучає інших зірок.

Тим часом Маша, як і інші школярі, навчається дистанційно. Час від часу дівчина з'являється в прямих ефірах своєї мами. Приміром, якось Оля показала спільне тренування з Машею. Також відзначимо, що молодша дочка Полякової, 8-річна Аліса з'являється в її ефірах ще набагато частіше.

Нещодавно після досить тривалої перерви Маша Полякова порадувала шанувальників новими фото, яке викликало захват у фоловерів дівчини. На опублікованому знімку Маша дуже схожа на свою маму.

На фото дівчинка позує спортивної шкіряній куртці чорного кольору з червоними вставками. Довге волосся розпущене, а макіяж зроблений з акцентом на очі. При цьому в одній руці Маша тримає домашнього улюбленця - білий шпіц.

“А у вас є свійські тварина? Якщо так, то хто?" - підписала новий пост Маша.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники Полякової-молодшої також поспішили залишити коментарі.

найкрасивіша!

Боже, яка ж красуня! Сумую, скоро зустрінемося.

На одній фотці Дві красуні

Ти так схожа на маму, це так круто

Вау, яка гарна

Фотка бомба

Королева ночі

Така мила дівчинка

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

До речі, раніше донька Олі Полякової показала, як робить вакуум живота. Дівчина дуже впевнено виконує популярний сьогодні вакуум живота. Така вправа допомагає не тільки підтримувати м'язи живота в тонусі, але також благотворно впливає на здоров'я внутрішніх органів. Роблячи вакуум, ви також робите своєрідний масаж внутрішніх органів!