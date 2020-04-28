ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Так схожа на маму: 15-річна дочка Олі Полякової зачарувала красою на милому фото з собачкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 15:51
Так схожа на маму: 15-річна дочка Олі Полякової зачарувала красою на милому фото з собачкою
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша порадувала рідкісним домашнім фото

Маша Полякова разом зі своєю родиною знаходиться на домашній самоізоляції з-за коронавіруса. 15-річна донька Олі Полякової час від часу ділиться оновленнями на своїй instagram-сторінці. Однак зоряну маму їй не перевершити в цьому питанні. Зазначимо, що Полякова-старша перетворилася в "королеву прямих ефірів". Українська виконавиця кожен день по кілька разів виходить в прямі instagram-ефіри, під час яких готує і тренується. Також до цих ефірів Полякова залучає інших зірок.

Тим часом Маша, як і інші школярі, навчається дистанційно. Час від часу дівчина з'являється в прямих ефірах своєї мами. Приміром, якось Оля показала спільне тренування з Машею. Також відзначимо, що молодша дочка Полякової, 8-річна Аліса з'являється в її ефірах ще набагато частіше.

Нещодавно після досить тривалої перерви Маша Полякова порадувала шанувальників новими фото, яке викликало захват у фоловерів дівчини. На опублікованому знімку Маша дуже схожа на свою маму.

На фото дівчинка позує спортивної шкіряній куртці чорного кольору з червоними вставками. Довге волосся розпущене, а макіяж зроблений з акцентом на очі. При цьому в одній руці Маша тримає домашнього улюбленця - білий шпіц.

“А у вас є свійські тварина? Якщо так, то хто?" - підписала новий пост Маша.

Так схожа на маму: 15-річна дочка Олі Полякової зачарувала красою на милому фото з собачкою

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники Полякової-молодшої також поспішили залишити коментарі.

  • найкрасивіша!
  • Боже, яка ж красуня! Сумую, скоро зустрінемося.
  • На одній фотці Дві красуні
  • Ти так схожа на маму, це так круто
  • Вау, яка гарна
  • Фотка бомба
  • Королева ночі
  • Така мила дівчинка

Так схожа на маму: 15-річна дочка Олі Полякової зачарувала красою на милому фото з собачкою

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

До речі, раніше донька Олі Полякової показала, як робить вакуум живота. Дівчина дуже впевнено виконує популярний сьогодні вакуум живота. Така вправа допомагає не тільки підтримувати м'язи живота в тонусі, але також благотворно впливає на здоров'я внутрішніх органів. Роблячи вакуум, ви також робите своєрідний масаж внутрішніх органів!

Це вогонь: Олег Винник несподівано виконав "Шлепки" Полякової в стилі хард-рок (відео) Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top