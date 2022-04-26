ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Олімпійський чемпіон Денис Силантьєв розвіз медикам, рятувальникам і ТРО бронежилети, - "Метінвест"

Новость на русском →
Вівторок 26 квітня 2022 18:28
Олімпійський чемпіон Денис Силантьєв розвіз медикам, рятувальникам і ТРО бронежилети, - "Метінвест" Фото: Денис Силантьєв (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Олімпійський призер з плавання, нині волонтер Денис Силантьєв допомагає українцям перемогти у війні проти Росії. Днями він привіз бронежилети 4-го класу захисту, які надала компанія "Метінвест".

Про це повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що їх роздали медикам, учасникам ТРО і працівникам ДСНС.

Першими бронежилети отримали рятувальники - саме та бригада, яка розбирала завали розбомбленого росіянами ТРЦ "Ретровілль".

Також партію "броників" від Силантьєва отримали медики, які вивозять поранених з гарячих точок. За словами Костянтина Руденка, заступника директора з лікувально-координаційної роботи, захисту потребують не тільки лікарі і медсестри, але особливо водії «швидких», тому така допомога медикам вкрай потрібна.

Крім того, партію бронежилетів отримали учасники ТРО і військової поліції.

"Але для порятунку життя потрібно, щоб бронежилет був дійсно професійним, якісним і бажано не нижче четвертого класу: такі можуть витримати постріли не тільки з автомата, але і навіть деякі осколки від артилерійського снаряда. На жаль, бронежилети такого класу знайти зараз ціла проблема, та й коштують вони не дешево", - поділився Силантьєв.

Він зазначив, що волонтерам дуже допомагає бізнес - зокрема, компанія "Метінвест", яка і раніше допомагала українцям - і в спорті, і під час пандемії коронавірусу.

"Коли почалася пандемія коронавірусу, вони робили дуже багато для боротьби з нею. А зараз, крім усього іншого, що вони роблять, вони поставляють броні-плити для бронежилетів, і закупили імпортні бронежилети 4 - класу і куленепробивні каски на суму понад 10 мільйонів євро", - розповів Силантьєв.

Як відомо, "Метінвест" передала на українські підприємства 900 тонн спеціальної сталі, з якої виготовлять 90 тисяч бронежилетів для українських воїнів. Також компанія закуповує за кордоном готові засоби захисту, а також передає українським бійцям потрібну техніку - Квадрокоптери, безпілотники та автомобілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ