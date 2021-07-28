ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Олімпійські ігри з космосу: NASA показала неймовірні фото Токіо

Новость на русском →
Середа 28 липня 2021 15:18
Олімпійські ігри з космосу: NASA показала неймовірні фото Токіо Колаж РБК-Україна: Олімпійські Ігри в Токіо з космосу
Автор: Тетяна Самарук

Астронавт NASA Шейн Кімбро показав знімок Токіо, де зараз проходять Олімпійські ігри.

Про це повідомили на сторінці NASA в Instagram.

Знімок астронавт зробив з борту Міжнародної космічної станції.

"Токіо яскраво світиться магією Олімпійських ігор на цьому зображенні, знятому астронавтом NASA Шейном Кімбро з точки зору Міжнародної космічної станції", - додається в описі до фото.

Олімпійські ігри з космосу: NASA показала неймовірні фото ТокіоФото: як виглядають Олімпійські Ігри з космосу (instagram.com/nasa)

Що відомо про Олімпіаду в Токіо

Літній Олімпійські ігри 2020 стартували в Токіо в Японії 23 липня на Національному стадіоні, який був спеціально побудований до Ігор. Триватимуть Ігри до 8 серпня.

Як відомо, Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020". Окрім того, буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх було затверджено 7 липня 2021 року Виконавчим комітетом Національного олімпійського комітету України.

Це сьомі за ліком літні Олімпійські ігри, в яких бере участь українська збірна як самостійна команда. Першими такими змаганнями були Олімпійські ігри 1996 року в Атланті.

У змаганнях мають взяти участь щонайменше 157 українських олімпійців у 25 видах спорту, що представляють 20 міжнародних спортивних федерацій.

Раніше ми повідомляли, що Україна виборола другу медаль на Олімпійських іграх.

Також ми писали, де і коли дивитися Олімпіаду-2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
LITE
День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети
День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети