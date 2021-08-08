Олімпіада 2020: хто з українців завоював медалі і скільки грошей вони отримають

Сьогодні в японському Токіо завершилися Олімпійські ігри 2020, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Україна завоювала місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю завойованих нагород.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Наші 153 спортсмени змогли завоювати 19 олімпійських медалей, серед яких 1 золота, 6 срібних і 12 бронзових.
Скільки грошей спортсмени отримають за медалі
За золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 покладається 125 тисяч доларів, що становить 3,3 мільйона гривень за курсом НБУ.
За "срібло" українські спортсмени отримають 80 тисяч доларів (2,2 мільйона гривень).
За "бронзу" дадуть 55 тисяч доларів (1,5 мільйона гривень).
Хто отримав медалі
"Золото"
Єдину золоту медаль на цих Олімпійських іграх серед українців зміг отримати Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг). При цьому він став першим в історії України народним депутатом, який отримав медаль на Олімпіаді.
"Срібло"
Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)
Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)
Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)
Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)
Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)
"Бронза"
Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг)
Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)
Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)
Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем)
Еліна Світоліна (теніс)
Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)
Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)
Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)
Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м)
Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)
Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)
Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)