Олімпіада 2020: де і коли дивитися відкриття
Олімпіада 2020 в Токіо починається вже сьогодні, 23 липня. Церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде на Національному стадіоні о 14:00 за київським часом.
На Олімпійських іграх будуть представлені 33 виду спорту. Українці боротимуться за нагороди у 25 з них.
Хто може відвідати церемонію відкриття
На стадіоні за церемонією відкриття Олімпіади 2020 спостерігатимуть тільки 10 тисяч осіб. Це пов'язано з карантинними обмеженнями у зв'язку з коронавірусом.
Звичайних глядачів на захід не пустять. Там будуть тільки дипломати, високопоставлені особи і члени Міжнародного олімпійського комітету, а також спортсмени з 206 країн.
Що покажуть на церемонії
Церемонія відкриття Олімпійських ігор буде розділена на кілька частин. Буде мистецька програма, яка продемонструє історію і культуру Японії.
Також очікується промова імператора Японії, парад спортсменів, підняття олімпійського прапора та запалення олімпійського вогню.
Де дивитися трансляцію
Прямий ефір трансляції буде вести телеканал "UA: Перший". Також подивитися Олімпіаду 2020 можна на платформі "Суспільне Спорт". Початок церемонії відкриття 23 липня о 14:00.
Нагадаємо, з'явився розклад змагань Олімпійських ігор.
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