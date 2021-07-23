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Олімпіада 2020: де і коли дивитися відкриття

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Токіо, П'ятниця 23 липня 2021 07:32
Олімпіада 2020: де і коли дивитися відкриття Фото: Олімпіада 2020 (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Олімпіада 2020 в Токіо починається вже сьогодні, 23 липня. Церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде на Національному стадіоні о 14:00 за київським часом.

На Олімпійських іграх будуть представлені 33 виду спорту. Українці боротимуться за нагороди у 25 з них.

Хто може відвідати церемонію відкриття

На стадіоні за церемонією відкриття Олімпіади 2020 спостерігатимуть тільки 10 тисяч осіб. Це пов'язано з карантинними обмеженнями у зв'язку з коронавірусом.

Звичайних глядачів на захід не пустять. Там будуть тільки дипломати, високопоставлені особи і члени Міжнародного олімпійського комітету, а також спортсмени з 206 країн.

Що покажуть на церемонії

Церемонія відкриття Олімпійських ігор буде розділена на кілька частин. Буде мистецька програма, яка продемонструє історію і культуру Японії.

Також очікується промова імператора Японії, парад спортсменів, підняття олімпійського прапора та запалення олімпійського вогню.

Де дивитися трансляцію

Прямий ефір трансляції буде вести телеканал "UA: Перший". Також подивитися Олімпіаду 2020 можна на платформі "Суспільне Спорт". Початок церемонії відкриття 23 липня о 14:00.

Нагадаємо, з'явився розклад змагань Олімпійських ігор.

Ми також писали про те, що названа столиця Олімпійських ігор 2032 року.

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