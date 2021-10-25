Ольга Сумська потрапила до лікарні: що сталося

Знаменита українська актриса Ольга Сумська налякала своїх шанувальників відео з лікарні. На кадрах артистка тільки відходить від наркозу і розповідає про хірургічне втручання.

Відео з лікарні Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як розповіла артистка, особливих причин для занепокоєння у фанатів немає. На операційний стіл Сумській довелося лягти для проведення малоприємної процедури – гастроскопії.

Це метод дослідження слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального ендоскопа. Його вводять під місцевим або загальним наркозом пацієнту через рот.

"Друзі, тільки відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала. Зараз будемо дивитися результати", - розповіла Ольга Сумська.

Вона додала, що після наркозу відчуває себе так, як ніби випила алкогольний напій і зазначила, що через годину ці відчуття повинні пройти.

Лікар сказав, що процедура пройшла нормально, а Сумська додала, що їй ще належить дізнатися свій діагноз. З якої причини їй робили цю процедуру і що показало дослідження, Ольга Сумська не повідомила.