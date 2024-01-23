Ольга Сумская серьезно отравилась в Австрии: "Не могла держаться на ногах"

Украинская актриса Ольга Сумская в подробностях рассказала о сильном отравлении во время отдыха в Австрии, а также пожаловалась на лечение за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу артистки.

Ольга Сумская пожаловалась на медицину в Австрии

По словам знаменитости, после отдыха в Карпатах они с семьей решили отправиться на несколько дней в Австрию.

Там Ольга посмаковала местным сыром и ей стало плохо.

"Решили после Яремче и Буковеля еще и туда (Австрию, - Прим. Ред) махнуть с лыжами на несколько дней... Так вот, съев австрийского сыра горгонзола, я почувствовала себя плохо. Видимо таки где-то проклятая плесень подействовала...", - поделилась Сумская.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

"Ночью обратилась в больницу в городе Целль-ам-Зе, когда от рвоты и слабости я уже не могла держаться на ногах", - добавила она.

Медики ей сделали анализ крови и поставили капельницу. Хотя анализы, говорит звезда, "требовали более серьезной терапии и немедленно".

"Легче мне не становилось, а на просьбу что-то уколоть более действенное против тошноты и давления (которое у меня скакало 150-170), просто разводили руками... "Надо срочно ехать домой!" - сказал Виталик, мы быстро собрали вещи и поехали", - рассказала артистка.

Уже доехав до Будапешта Ольге удалось попасть к украинским врачам. Однако лучше ей не становилось.

Супруги приняли решение возвращаться в Украину. И уже в одной из больниц Ивано-Франковска Сумской оказали помощь.

Ольга Сумская попала в больницу с отравлением (фото: instagram.com/olgasumska)

"Начали капать магнезию, остальные лекарства, антибиотик сразу в течение нескольких часов... О чудо! Я наконец-то заснула! После трех дней без сна и без еды...", - поделилась звезда.

Актриса поблагодарила врачей за спасение и отметила, что наша медицина и специалисты - лучшие.