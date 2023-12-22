С оленями, снежинками и колокольчиками: откуда взялись "мерзкие" рождественские свитера и почему они популярны

История рождественского свитера

Пуловеры с рождественской тематикой начали появляться в 1950-х годах, вероятно, в знак роста коммерциализации праздника. Сначала их называли "Jingle Bell Sweaters", они не были столь яркими, как сегодняшние версии, и не стали популярными на рынке, хотя некоторые телевизионные персонажи их носили.

Лишь в 1980-х годах эта вещь стала мейнстримом. Это произошло благодаря поп-культуре и комедии "Рождественские каникулы". Свитера со снежинками не считались крутыми, но они излучали праздничное настроение и носили их на офисных вечеринках, и на Рождество.

Возрождение длилось недолго. В 1990-х годах популярность рождественского свитера прошла. На рубеже нового тысячелетия эта вещь считалась настоящей безвкусицей.

Вспомните "Дневник Бриджит Джонс" 2001 года, в котором Марк Дарси (исполняет роль Колин Ферт) оборачивается, чтобы поздравить Бриджит (Рене Зеллвегер) на семейной вечеринке в неприглядной вязаной одежде с изображением гигантского красноносого северного оленя. Тогда Бриджит ужасается.

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" (скриншот)

В начале 2000-х годов в рождественские свитера вдохнули новую жизнь. Тогда начали устраивать тематические вечеринки. Первая такая была в Ванкувере в 2002 году.

В течение следующего десятилетия вязаная одежда превратилась в "новую праздничную традицию". Такие гиганты быстрой моды, как Topshop, и розничные торговцы высокого класса, например Nordstrom, начали заполнять свои полки и сайты ярким дизайном каждого праздничного сезона.

В 2007 году Стелла Маккартни выпустила альпийский свитер с изображением белого медведя. Givenchy - в 2010 году, а Dolce & Gabbana в следующем году.

2012 год стал поворотным моментом в полном восторге от "безобразных" свитеров. Британская благотворительная организация Save the Children запустила Christmas Jumper Day, акцию по сбору средств, поощряющую людей надевать свои самые красивые свитера.

Британская газета The Telegraph назвала этот товар "необходимым в этом сезоне", тогда как New York Times сообщила об "уродливых рождественских пробежках в рождественских свитерах", пабах и специализированных интернет-магазинах, процветающих в Штатах. В это время на вязаных вещах появилось больше дождика, колокольчиков и странных деталей.

Королевская семья в рождественских свитерах (фото: из открытых источников)

Знаменитости, от Тейлор Свифт до Канье Веста, также поддержали эту тенденцию. Ведущий вечернего ток-шоу Джимми Феллон даже начал вести регулярный сегмент под названием "12 дней рождественских свитеров".

Первая леди Джилл Байден представила в нем праздничные украшения Белого дома. А развитие социальных сетей лишь повысило статус "безобразного свитера".

Эксперты объясняют, что Рождество бывает достаточно напряженным периодом. А когда люди его празднуют в забавных свитерах, это может несколько разрядить ситуацию и добавить улыбок.

Современные магазины также предлагают широкий ассортимент рождественских свитеров разных фасонов и дизайнов.