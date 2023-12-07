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Елена Зеленская поразила новым костюмом с оригинальным воротником (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская уже неоднократно доказывала, что у нее особый вкус и свой собственный стиль. И каждый новый наряд жены президента - вызывает восторг.

О том, каким оригинальным костюмом первая леди ошеломила в этот раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал Елены.

Елена Зеленская поразила новым оригинальным костюмом

Первая леди умеет произвести впечатление и подобрать удачный наряд, который будет демонстрировать не только скрытые смыслы, но и подчеркивать основную цель. Цвет, аксессуары, формы - все это команда стилистов Елены учитывает каждый раз и делает для нее незабываемые луки.

На крайней встрече с Геленой Кеннеди Зеленская выбрала костюм, состоящий из юбки и кофточки с интересным воротничком, серо-бежевого цвета. Он как бы обычный, но особая форма воротника делает его оригинальным и достаточно ярким.

Этот же костюм Елена дополнила ремешком, подчеркивающим талию и круглыми серьгами из золота.

Вполне образ Елены получился очень сдержанным, можно даже сказать строгим, поскольку на встрече с баронессой обсуждалась очень важная тема - сексуальное насилие женщин.

Елена Зеленская поразила новым интересным нарядом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Моя работа по сексуальным преступлениям против женщин и детей в Украине, а также по похищению украинских детей привела к тому, что Международный уголовный суд выдал ордера против Путина и его уполномоченной по делам детей", - рассказала баронесса Гелена Кеннеди.

Елена отметила, что все эти насилия - это вызовы для ее программы психологической помощи, потому что они хотят вернуть детям не только нормальную жизнь, но и нормальное самочувствие.

"Война ранит не только пулями. Наши дети стали переселенцами. Они лишены полноценного доступа к образовательному процессу: обучение в школьном укрытии или онлайн, без доступа к школе стало обычным явлением. Это потеря детства и иногда психологическая травма на всю жизнь", - пишет первая. леди.

Елена Зеленская поразила новым интересным нарядом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Ранее мы рассказывали о том, как Елена Зеленская в ярких одеждах поздравила детей с Днем Святого Николая.

Также читайте наш материал о том, что Зеленская показала, как объединить классический костюм с элегантным бантом.

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