Елена Зеленская поразила новым костюмом с оригинальным воротником (фото)

Елена Зеленская поразила новым оригинальным костюмом

Первая леди умеет произвести впечатление и подобрать удачный наряд, который будет демонстрировать не только скрытые смыслы, но и подчеркивать основную цель. Цвет, аксессуары, формы - все это команда стилистов Елены учитывает каждый раз и делает для нее незабываемые луки.

На крайней встрече с Геленой Кеннеди Зеленская выбрала костюм, состоящий из юбки и кофточки с интересным воротничком, серо-бежевого цвета. Он как бы обычный, но особая форма воротника делает его оригинальным и достаточно ярким.

Этот же костюм Елена дополнила ремешком, подчеркивающим талию и круглыми серьгами из золота.

Вполне образ Елены получился очень сдержанным, можно даже сказать строгим, поскольку на встрече с баронессой обсуждалась очень важная тема - сексуальное насилие женщин.

Елена Зеленская поразила новым интересным нарядом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

"Моя работа по сексуальным преступлениям против женщин и детей в Украине, а также по похищению украинских детей привела к тому, что Международный уголовный суд выдал ордера против Путина и его уполномоченной по делам детей", - рассказала баронесса Гелена Кеннеди.

Елена отметила, что все эти насилия - это вызовы для ее программы психологической помощи, потому что они хотят вернуть детям не только нормальную жизнь, но и нормальное самочувствие.

"Война ранит не только пулями. Наши дети стали переселенцами. Они лишены полноценного доступа к образовательному процессу: обучение в школьном укрытии или онлайн, без доступа к школе стало обычным явлением. Это потеря детства и иногда психологическая травма на всю жизнь", - пишет первая. леди.

Елена Зеленская поразила новым интересным нарядом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)