Елена Зеленская показала, как прошла встреча с королевой Камиллой (фото)

Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой

Первая леди Украины имела честь встретиться с королевой Камиллой в Кларенс хаузи. Жена короля Чарльза III с улыбкой и теплом встретила Зеленскую. Судя по фотографиям женщины очень содержательно и приятно пообщались и решили все важные вопросы, непосредственно касающиеся будущего Украины.

"Малая честь сегодня встретиться с Королевой Камиллой. Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием и за последовательную поддержку Украины в борьбе за свою свободу", - говорит Елена.

Для официального визита Первая леди Украины выбрала стильный твидовый пиджак белого цвета от известного украинского бренда Litkovska.

Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)

А также Елена скомбинировала этот жакет с черными классическими брюками широкого кроя и туфлями челноками черного цвета. А вот под жакет жена президента надела белоснежную рубашку.

Королева выбрала для встречи с первой леди Украины темно-синее платье длиной меди с черной вышивкой в зоне декольте и дополнила образ черными туфлями, брошью и колготками.

"Поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за последовательную поддержку Украины, за убежище 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними (Король и Королева не раз посещали Украинский центр в Лондоне) Уверена, наши народы имеют общие ценности: жизнь, свободу, демократию. Продолжаем отстаивать их вместе", - подытожила Зеленская.

Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)