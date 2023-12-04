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Елена Зеленская показала, как сочетать классический костюм с элегантным бантом

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская в последнее время демонстрирует новые для себя образы, цвета и, кажется, немного меняет стиль. Но не отходит от классики и дипломатичности.

О том, в каком образе Зеленская соединила трендовый бант с костюмом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди.

Елена Зеленская показала, как объединить классический костюм с трендовым бантом

Первая леди Украины действительно умеет удивлять своими образами, особенно это стало заметно в последнее время, когда у Елены много деловых встреч и она демонстрирует интересные образы, которые до сих пор продолжают подчеркивать важность обсуждаемых тем.

На днях супруга президента показала очень интересный образ. Он сдержанный, классический, дипломатический и оригинальный. Зеленская выбрала классический брючный костюм черного цвета и очень интересную рубашку с большим бантом на горловине в цвете хаки.

Можно назвать этот образ трендовым, ведь именно банты являются одним из главных украшений этого сезона. Они подчеркивают и делают любую классическую вещь более выразительной и заметной.

Свой лук Зеленская дополнила черными туфлями лодочками и массивными серьгами, которые виднеются сквозь ее локоны.

Елена Зеленская показала стильный образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Символизм цвета хаки

Цвет хаки олицетворяет стабильность и преданность. Также это цвет трудолюбия и строгости. А эти качества как раз и демонстрирует жена Владимира Зеленского, особенно на деловых встречах, оказывающих большое влияние на судьбу Украины.

О чем Зеленская говорила на встрече

Зеленская рассказала о важности понимания и полного принятия людей с ограниченными физическими возможностями. Первая леди также подняла тему безбарьерности, что означает развитие возможностей для людей с разными физическими нарушениями. Слух, зрение, потеря ноги или руки в результате войны и т.д.

Выходит, что Елена опять же смогла подчеркнуть важность поднятых тем своей одеждой.

Елена Зеленская показала стильный образ (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Раньше мы рассказывали о том, как Зеленская продемонстрировала, как стильно соединить разные оттенки серого.

Также читайте наш материал о том, что Елена Зеленская вошла в топ самых влиятельных женщин мира.

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