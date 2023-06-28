Алексей Суханов рассказал об отношениях с родителями, поддерживающими Путина в России (видео)

Украинский телеведущий Алексей Суханов родился и проживал в России до 2012 года, после чего переехал в Украину. До этого момента он работал на пропагандистском канале РФ, но вовремя осознал всю ложь власти. Однако родители Алексея и дальше продолжают поддерживать режим Путина.

Об отношениях с родителями Суханов рассказал блогеру Славе Демину в интервью на его YouTube-канале.

Телеведущий говорит, что мы раньше могли бояться многих вещей, но со временем перестаем это делать. И это процесс изменения обстоятельств, на который мы не влияем.

"Ты знаешь, бывают моменты в жизни, и я сожалею, если откровенно, что такое произошло, когда посторонние становятся родными, а родные не доказывают свое родство", - заявил Алексей.

Демин поинтересовался, не хочет ли Суханов найти компромисс с родными, чтобы поддерживать отношения.

"Я не буду не трогать эту тему, потому что для меня это принципиально. Потому что когда мы сейчас снимаем интервью с детьми, потерявшими своих родителей, с женами, потерявшими своих мужей, я смотрю в эти глаза. Для меня нет компромисса", - сказал он.

Алексей также добавил, что каждый, у кого сейчас есть российский паспорт, причастен к геноциду и убийствам в Украине.

Вместе с тем Суханов благодарен своим родителям за две простые вещи: за рождение и способность осознавать, что Россия - это страна-террористка.

Следует также отметить, что, отвечая на вопросы Демина на эту теми, Алексей ни разу не называл родителей мамой или папой. Вместо этого он использовал конструкцию "семья, где я родился".